Cách kiểm tra nhanh Zalo có đang bị đọc trộm tin nhắn, nghe lén hay không

Đây là cách kiểm tra xem tài khoản Zalo của mình có bị xâm nhập trái phép và đọc trộm tin nhắn hay không.

Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin vô cùng phổ biến, lưu trữ nhiều thông tin cá nhân và trao đổi công việc quan trọng. Tuy nhiên, điều này cũng biến tài khoản của bạn thành mục tiêu của những kẻ tò mò hoặc lừa đảo. Kẻ gian thường tìm cách đăng nhập tài khoản của bạn trên một thiết bị khác như máy tính hoặc điện thoại lạ để âm thầm theo dõi nội dung. Việc nắm rõ các thao tác kiểm tra và nâng cấp bảo mật sẽ giúp bạn hoàn toàn an tâm khi sử dụng mạng xã hội này.

Cách nhận biết tài khoản Zalo bị đăng nhập trái phép

Để kiểm tra xem có ai đó đang âm thầm đọc trộm tin nhắn của mình hay không, bạn cần rà soát lại lịch sử đăng nhập thiết bị. Thao tác này có thể thực hiện dễ dàng trên ứng dụng Zalo của cả điện thoại Android và iPhone. Đầu tiên, bạn mở ứng dụng, truy cập vào mục Cá nhân và chọn Tài khoản và bảo mật . Tiếp theo, bạn tìm đến phần Thiết bị đã đăng nhập để xem toàn bộ danh sách các máy tính hoặc điện thoại đang có quyền truy cập vào tài khoản của mình.

Nếu bạn phát hiện một thiết bị lạ, ví dụ như một chiếc máy tính mà bạn chưa từng sử dụng, rất có thể tài khoản của bạn đã bị xâm nhập. Ngay tại giao diện này, bạn hãy chọn vào thiết bị đáng ngờ đó để xem chi tiết thời gian đăng nhập, sau đó nhanh chóng nhấn Đăng xuất thiết bị này để chặn đứng quyền truy cập của kẻ gian. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra thêm mục Các thiết bị đã đăng xuất gần đây để rà soát xem trước đó tài khoản của mình có từng bị người lạ sử dụng và đọc trộm thông tin hay không.

Biện pháp bảo mật Zalo ngay lập tức

Ngay khi nghi ngờ hoặc phát hiện có dấu hiệu bất thường, bạn cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản ngay lập tức. Việc đầu tiên là đổi một mật khẩu mới mạnh hơn thông qua mục Tài khoản và bảo mật. Sau đó, bạn nên thiết lập mã khóa cho chính ứng dụng Zalo trên điện thoại. Bằng cách cài đặt mã PIN 4 số hoặc sử dụng sinh trắc học như vân tay và khuôn mặt, người khác dù có mượn hoặc cầm được điện thoại của bạn cũng không thể mở ứng dụng để xem lén tin nhắn.

Một nguyên tắc an toàn quan trọng khác là tuyệt đối cảnh giác với các mã QR lạ. Hiện nay, có rất nhiều chiêu trò quảng cáo cung cấp dịch vụ "đọc trộm tin nhắn hộ" trên mạng. Thực chất, đây là những cái bẫy lừa đảo tinh vi yêu cầu bạn quét mã QR, qua đó chúng sẽ đánh cắp quyền kiểm soát chính tài khoản cá nhân của bạn.

Kích hoạt bảo mật hai lớp và ẩn trò chuyện riêng tư

Để ngăn chặn triệt để nguy cơ bị xâm nhập trong tương lai, tính năng bảo mật 2 lớp là lớp khiên bảo vệ vững chắc nhất. Khi tính năng này được kích hoạt, bất kỳ thiết bị lạ nào muốn đăng nhập vào Zalo của bạn đều phải nhập mã xác thực OTP được gửi trực tiếp về số điện thoại chính chủ. Điều này khiến kẻ gian dù có biết mật khẩu cũng không thể truy cập thành công nếu không cầm trên tay số điện thoại của bạn.

Đối với những cuộc trò chuyện có chứa thông tin cực kỳ nhạy cảm hoặc quan trọng, bạn có thể chủ động giấu chúng đi bằng tính năng Ẩn trò chuyện. Tại giao diện tin nhắn với người cần bảo mật, bạn nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng, sau đó bật tính năng ẩn và thiết lập một mã PIN riêng biệt. Đoạn hội thoại này sẽ lập tức biến mất hoàn toàn khỏi màn hình chính. Khi cần tiếp tục nhắn tin, bạn chỉ việc gõ tên người đó vào thanh tìm kiếm và nhập đúng mã PIN đã tạo. Kẻ gian dù có xâm nhập được vào tài khoản cũng sẽ không thể tìm thấy và đọc được những nội dung mà bạn đã chủ động cất giấu.