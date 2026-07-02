VinFast hé lộ xe máy điện mới: Có dải LED cánh chim như ô tô, không bán tại Việt Nam đầu tiên

Trang Rushlane cho biết VinFast vẫn chưa xác nhận đây là mẫu xe dành riêng cho thị trường Ấn Độ hay là phiên bản toàn cầu.

Một mẫu xe tay ga điện mới đã được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ bởi VinFast - gã khổng lồ trong lĩnh vực xe điện của Việt Nam. Theo kế hoạch, VinFast sẽ sớm ra mắt các mẫu xe máy điện tại Ấn Độ, dự kiến bao gồm Evo, Feliz II và Viper.

Bảng đăng ký mẫu xe máy điện mới của VinFast tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Dựa theo hình ảnh trong bảng đăng ký, đây là một mẫu xe mang thiết kế mới và chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nhìn tổng thể trông khá giống với chiếc VinFast Viper, khả năng cao đây là phiên bản mới của mẫu xe điện đắt nhất mà VinFast đang phân phối.

Những yếu tố mới có thể thấy là đèn pha LED được thiết kế lại với đèn LED DRL tích hợp mang kiểu dáng hình cánh chim - tạo hình độc quyền dễ tìm thấy trên các mẫu ô tô của thương hiệu này. Ngoài ra, vị trí logo VinFast cũng được hạ thấp hơn, kính chắn gió được thiết kế lại một chút và các tấm ốp thân xe bên hông mới. Đèn hậu LED phía sau dường như mới và trông sắc nét hơn so với Viper hiện tại.

Xe mang nhiều đường nét giống Viper nhưng trông hiện đại hơn. Ảnh: Rushlane

Những chi tiết được giữ lại từ mẫu xe hiện tại bao gồm vành hợp kim 14 inch, yên xe có chỗ để chân cho người ngồi sau, sàn để chân phẳng, gác chân, động cơ đặt ở trục bánh sau, màn hình TFT, hệ thống chìa khóa thông minh với chức năng khởi động không cần chìa khóa. Các bộ phận khác như phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc đôi phía sau sử dụng khí nén, phanh đĩa trước và các yếu tố khác dường như cũng được giữ nguyên.

Về hệ thống truyền động, VinFast Viper hiện tại được trang bị pin cố định 1,5 kWh với phạm vi hoạt động 82 km và pin phụ tùy chọn 1,5 kWh giúp tăng thêm 74 km phạm vi hoạt động. Động cơ đặt ở trục bánh sau có công suất cực đại 3.000W (4 mã lực) và tốc độ tối đa là 70 km/h.

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về sản phẩm mới này.

Tại Việt Nam, VinFast Viper có giá bán 39,9 triệu đồng với tùy chọn thuê pin. Nếu muốn sở hữu xe kèm pin, khách hàng cần phải trả số tiền 45,5 triệu đồng.