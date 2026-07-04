Đại lý báo VinFast VF 2 giá dự kiến từ 179 triệu đồng, 4 chỗ, chạy 210km/sạc, sạc miễn phí 20 lần/tháng

VinFast VF 2 đang là cái tên gây chú ý khi được các đại lý nhận đặt cọc với mức giá dự kiến chỉ từ 179 triệu đồng. Các thông tin rò rỉ cho thấy mẫu xe điện mini này là phiên bản phát triển dựa trên nền tảng của chiếc Minio Green.

VinFast VF 2 có phải xe hoàn toàn mới?

Theo thông tin từ nhiều tư vấn bán hàng đại lý, VinFast VF 2 chuẩn bị được mở bán và hiện đã được nhận đặt cọc. Người bán cho biết mẫu xe nhỏ dưới phân khúc VF 3 này có giá niêm yết dự kiến 199 triệu đồng, giảm còn 179 triệu đồng cho người mua tiên phong. Thời gian giao xe theo kế hoạch là vào khoảng tháng 10/2026.

Cũng theo người bán, VF 2 thực chất có gốc là Minio Green. Thiết kế VF 2 gần như giống hệt Minio Green, chỉ khác ở phần ốp nhựa đen bóng nối cụm đèn chiếu sáng được sơn cùng màu thân xe. Tuy nhiên, giá VF 2 chi dưới 200 triệu đồng. Trên website của VinFast, Minio Green đang có giá niêm yết 269 triệu đồng. Hiện chưa rõ hai mẫu xe này sẽ còn điểm gì khác biệt.

VinFast VF 2 có thể sẽ được phát triển từ Minio Green. Ảnh làm rõ nét bằng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Về chính sách hậu mãi với VF 2, người bán cho biết mẫu xe nhỏ này sẽ được sạc miễn phí 20 lần/tháng. Số lần sạc này hiện cao hơn so với VF 3 (10 lần/tháng).

Các thông tin trên hiện chưa được VinFast xác nhận. Mặc dù vậy, với việc hàng loạt đại lý nhận đặt cọc mẫu xe này, có thể kỳ vọng VF 2 sẽ sớm xuất hiện.

VF 2 sẽ là mẫu xe có giá rẻ nhất của VinFast? Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Trang bị dự đoán trên VinFast VF 2

Nếu giống Minio Green, VF 2 sẽ là mẫu xe điện đô thị rất nhỏ. Kích thước dài x rộng x cao của Minio Green lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm và khoảng sáng gầm 166 mm.

Điểm mạnh của Minio Green là kích thước siêu nhỏ, phù hợp cho đô thị. Ảnh: Đại lý

Ngoại thất Minio Green sử dụng đèn chiếu sáng LED, đèn hậu halogen, cùng gương chiếu hậu, gạt mưa và cốp sau đều chỉnh cơ. Bên trong cabin là ghế nỉ với ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, điều hòa chỉnh cơ, màn hình tài xế 7 inch, hệ thống giải trí FM và 2 loa. Có khả năng, trang bị của VF 2 sẽ giống với Minio Green.

Tiện nghi trên Minio Green ở mức cơ bản. Ảnh: Đại lý

Hiện hệ thống truyền động của Minio Green gồm động cơ công suất 30 kW, mô-men xoắn 65 Nm, dẫn động cầu sau với hai chế độ lái Eco/Normal, cho tốc độ tối đa 80 km/h. Pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cung cấp quãng đường di chuyển 210 km mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Xe hỗ trợ sạc tối đa từ 24 kW trở lên, cho phép nạp nhanh từ 10% đến 70% trong 34 phút.

Trang bị an toàn trên Minio Green gồm túi khí người lái, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), kiểm soát lực kéo (TCS) và phân phối lực phanh điện tử (EBD). Xe cũng tích hợp tính năng thông minh như tự chẩn đoán lỗi và thanh toán phí sạc qua mã QR trên ứng dụng điện thoại.