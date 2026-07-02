Gần 3 năm sạc 0 đồng, bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng: Chủ xe đánh giá VF MPV 7 là khoản đầu tư vừa mua đã lời

Với đặc quyền “0 đồng nhiên liệu” đi kèm ưu thế bảo dưỡng “nhàn thân”, VinFast VF MPV 7 mang tới bài toán chi phí kinh tế hàng đầu trong phân khúc xe 7 chỗ cho gia đình Việt.

Được "bao trọn" chi phí gần 3 năm

Bùng nổ doanh số với 1.711 xe chỉ riêng trong tháng 5/2026, VF MPV 7 cán mốc lũy kế ấn tượng 7.923 xe dù chỉ mới ra mắt từ tháng 2. Theo giới chuyên môn và cộng đồng người dùng, bên cạnh loạt trang bị, tiện nghi đáp ứng trúng thị hiếu của khách hàng Việt, sức hút của VF MPV 7 còn đến từ bài toán kinh tế tối ưu trong chi phí vận hành hàng ngày.

Cụ thể, khách hàng mua VF MPV 7 sẽ được áp dụng đặc quyền miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green kéo dài đến hết ngày 10/2/2029, tương đương gần 3 năm được "bao trọn" chi phí năng lượng. Đây là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối về mặt kinh tế đối với nhóm khách hàng gia đình.

Trên các diễn đàn ô tô lớn, chủ đề thảo luận về hiệu quả tiết kiệm của VF MPV 7 luôn thu hút lượng tương tác lớn. Gần đây, câu hỏi "Sau một thời gian trải nghiệm VF MPV 7, các bác ‘đút túi’ được bao nhiêu?" của tài khoản Thiện Nguyễn Hoàn đã nhanh chóng trở thành tâm điểm với hàng trăm bình luận chia sẻ con số thực tế.

"Sau 2 tháng để ra được gần 20 triệu đồng, mà tôi không phải tài xế chuyên nghiệp nhé", tài khoản Nguyễn Minh Đăng hào hứng chia sẻ. Đồng quan điểm, tài khoản Quá Khứ cho biết trải nghiệm du lịch của gia đình đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi đổi từ xe xăng sang VF MPV 7. "Xưa đi du lịch, mỗi lần cũng phải tốn gần chục triệu đồng tiền xăng, giờ thì đi vô tư, chỉ có việc dừng tại trạm sạc và sạc miễn phí thôi", người dùng này bình luận.

Hiện tại, cộng đồng người dùng VF MPV 7 cũng có thể yên tâm di chuyển tới bất cứ đâu bởi hạ tầng 150.000 cổng sạc cho xe điện VinFast đã phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và liên tục được mở rộng.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi trước mắt, cộng đồng người dùng còn nhìn thấy lợi ích tài chính bền vững về dài hạn của dòng xe này, ngay cả sau khi thời hạn miễn phí sạc kết thúc.

"Kể cả sau này hết thời gian ưu đãi và phải trả phí sạc, số tiền bỏ ra cũng chỉ khoảng 230.000 đồng cho một lần sạc đầy pin để di chuyển quãng đường khoảng 450 km. Trong khi đó, với cùng một lộ trình tương đương, một chiếc xe xăng phân khúc này chắc chắn phải ‘ngốn’ tới cả triệu đồng", tài khoản Trần Bình Minh phân tích.

Xe 7 chỗ nhưng chi phí bảo dưỡng "rẻ khó tin"

Bên cạnh lợi thế rõ rệt về chi phí "nhiên liệu", người dùng Khanh Nguyen Ngoc còn nhắc tới khoản chi phí bảo dưỡng của xe điện được tối giản so với xe xăng.

Theo cộng đồng chủ xe, mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast hiện nay là 15.000 km, tức là dài gấp 3 lần so với xe xăng truyền thống. Như vậy, trên cùng một quãng đường di chuyển, trong khi chủ xe xăng đã phải vào xưởng tới 3 lần (theo mốc định kỳ 5.000 km) thì người dùng VF MPV 7 mới chỉ cần bảo dưỡng duy nhất 1 lần.

Đáng chú ý, chi phí cho mỗi mốc bảo dưỡng xe điện cũng chỉ dao động khoảng vài trăm nghìn đồng – mức tiền "không tưởng" đối với những chủ xe xăng đang quen với những hóa đơn triệu bạc.

Anh Nguyễn Minh - chủ nhân của chiếc VF MPV 7 tại Hà Nội cho biết, chi phí bảo dưỡng ở mốc 15.000 km đầu tiên của anh chỉ là 560.000 đồng.

"Lúc nhận hóa đơn tôi giật mình vì chi phí rẻ đến mức khó tin. Trước đây đi xe xăng, mỗi lần vào xưởng nhẹ nhàng cũng mất tiền triệu, giờ đi xe điện 7 chỗ mà tiền bảo dưỡng không bằng một lần thay dầu xe xăng, tiết kiệm được cả thời gian lẫn tiền bạc", anh Minh nói.

Anh Minh càng yên tâm sử dụng xe bởi VinFast đang áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, vượt trội hơn hẳn mức trung bình 3–5 năm của thị trường xe xăng.

Hiện tại, VF MPV 7 có giá bán khởi điểm là 819 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng mua VF MPV 7 trong năm 2026 sẽ được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", khiến giá lăn bánh VF MPV 7 chỉ còn khoảng 770 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết.

VinFast cũng tạo điều kiện cho khách hàng chưa có nhiều tích lũy tiếp cận VF MPV 7 nhờ chính sách "mua xe 0 đồng" (từ 0 đồng tiền trả trước) và lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế mức ưu đãi trực tiếp 6%).

Với giá lăn bánh hấp dẫn cùng chi phí vận hành gần như bằng 0 trong gần 3 năm tới, VF MPV 7 đang được nhiều người xem là một "món hời" hiếm có để chuẩn bị cho những chuyến du lịch gia đình trong mùa hè năm nay.