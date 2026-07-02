Tất cả người dân chú ý quy định mới của Bộ Công an về Giấy phép lái xe áp dụng từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7/2026, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính sẽ chính thức được bãi bỏ trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định mới của Bộ Công an.

Cụ thể, Công tin tỉnh Ninh Bình thông tin, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư mới quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư số 12/2025.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, thí sinh tham gia sát hạch lái xe sẽ không còn phải thực hiện phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.

Quy định này được ban hành trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Đáng chú ý, Nghị định số 94 bãi bỏ quy định việc trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng và phòng sát hạch mô phỏng tại các trung tâm sát hạch lái xe. Đây là cơ sở pháp lý để bỏ bài thi mô phỏng khỏi nội dung sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Việc điều chỉnh quy trình sát hạch nhằm góp phần tinh gọn thủ tục, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định của pháp luật.

Nội dung sát hạch lái xe: Chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn

Cổng thông tin Chính phủ dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho hay, quy định về sát hạch mới có nhiều nội dung chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép có đạo đức lái xe (không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Học viên phải thi tuần tự từ lý thuyết đến 2 bài thi thực hành và tình huống với mô tô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ô tô, phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo.

Bên cạnh đó, nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô bổ sung cách xử lý tình huống giả định trên đường như: Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…

Đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ô tô tối thiểu 5 km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và bảo đảm có đầy đủ tình huống giao thông gồm: Ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường. Người thi phải thực hiện 12 bài sát hạch.