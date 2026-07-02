Doanh nghiệp muốn tranh danh hiệu Better Choice Awards 2026, đây là cách ghi tên từ sớm

Trong khi cổng nhận hồ sơ sẽ chính thức mở từ ngày 2/8, các doanh nghiệp đã có thể đăng ký quan tâm ngay từ bây giờ để cập nhật thông tin và chủ động chuẩn bị cho mùa giải năm nay.

Better Choice Awards 2026 đã chính thức khởi động, mở đầu cho mùa giải mới của giải thưởng thường niên quy mô quốc gia do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội, được bảo trợ bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Năm nay, gala trao giải dự kiến sẽ là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tới cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng.

Ngay từ thời điểm này, Ban tổ chức đã mở kênh đăng ký quan tâm dành cho các doanh nghiệp mong muốn tham gia Better Choice Awards 2026. Đây là cơ hội để các đơn vị cập nhật những thông tin mới nhất của mùa giải, chủ động chuẩn bị hồ sơ và sẵn sàng khi cổng đăng ký chính thức được mở.

Đăng ký quan tâm từ sớm để chủ động chuẩn bị hồ sơ

Theo kế hoạch, Better Choice Awards 2026 sẽ chính thức công bố thể lệ và mở nhận hồ sơ tại họp báo diễn ra ngày 2/8. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến 19/8, trước khi bước vào giai đoạn bình chọn cộng đồng và chấm điểm từ 20/8 đến 20/9. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 3/10.

Việc đăng ký quan tâm ngay từ bây giờ sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật các mốc thời gian quan trọng, nắm bắt những thông tin chính thức của mùa giải và có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ trước khi cổng nhận đăng ký được mở.

Khoảng thời gian này cũng là cơ hội để doanh nghiệp rà soát những sản phẩm, giải pháp hoặc sáng kiến dự kiến tham gia, đồng thời chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Better Choice Awards 2026 tìm kiếm những đổi mới mở đường

Better Choice Awards 2026 mang chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt ngoài biên giới", phản ánh góc nhìn rộng hơn về đổi mới sáng tạo trong bối cảnh các lĩnh vực công nghệ, xe, tài chính, y tế hay giáo dục ngày càng giao thoa và kết nối với nhau.

Theo Ban tổ chức, chủ đề năm nay được xây dựng trên ba lớp ý nghĩa. Trước hết là việc những ranh giới giữa các lĩnh vực đang dần được xóa nhòa khi một sản phẩm ngày nay có thể kết hợp nhiều công nghệ và đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Tiếp đó là sự chuyển dịch của Việt Nam từ vị thế tiếp nhận công nghệ sang chủ động tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu. Cuối cùng là việc những sản phẩm và giải pháp mới đang từng bước vượt qua những khuôn mẫu truyền thống để tạo ra các cách sống, cách làm việc và trải nghiệm hoàn toàn mới.

Trên tinh thần đó, Better Choice Awards 2026 không chỉ ghi nhận những sản phẩm tiên phong sáng tạo mà còn hướng tới việc tìm kiếm những đổi mới mở đường, góp phần tạo ra giá trị thiết thực cho người dùng cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Bốn trụ cột giải thưởng của mùa giải 2026

Better Choice Awards 2026 tiếp tục được tổ chức với bốn trụ cột giải thưởng gồm Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Innovative Choice Awards và Nation Builders Awards.

Trong đó, Nation Builders Awards - Kiến tạo đất nước là điểm mới của mùa giải năm nay. Đây là nhóm giải tôn vinh những doanh nghiệp và tổ chức có đóng góp ở tầm quốc gia thông qua việc tạo dựng hạ tầng, phát triển năng lực công nghệ, nghiên cứu, nguồn nhân lực cũng như góp phần đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới và đưa tri thức toàn cầu về Việt Nam.

Khác với ba nhóm giải thưởng còn lại, Nation Builders Awards sẽ do hội đồng chuyên môn mở rộng xét chọn hoàn toàn, không tổ chức bình chọn cộng đồng, nhằm bảo đảm tính khách quan và chiều sâu trong việc ghi nhận những đóng góp mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Hội đồng chuyên môn và cộng đồng cùng tham gia đánh giá

Đối với các nhóm giải thưởng còn lại, Better Choice Awards 2026 áp dụng cơ chế đánh giá kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và bình chọn từ cộng đồng. Theo Ban tổ chức, tỷ trọng điểm của hội đồng chuyên môn dao động từ 50% đến 70%, trong khi bình chọn của người dùng chiếm từ 30% đến 50%, tùy theo từng hạng mục.

Cơ chế này hướng tới việc kết hợp giữa góc nhìn chuyên môn và sự ghi nhận từ người dùng, qua đó lựa chọn những doanh nghiệp, sản phẩm và sáng kiến tạo ra giá trị thực tiễn.

Doanh nghiệp có thể đăng ký quan tâm ngay từ hôm nay

Trong khi thời điểm mở nhận hồ sơ chính thức đang đến gần, việc đăng ký quan tâm ngay từ bây giờ sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị và cập nhật đầy đủ các thông tin của Better Choice Awards 2026.

Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký để nhận thông tin từ Ban tổ chức trước khi cổng nhận hồ sơ chính thức mở vào ngày 2/8 thông qua các hình thức dưới đây:

Thông tin liên hệ Ban tổ chức

Hotline: 0934 231 276 Email: duongngothuy@admicro.vn (Ms. Thùy Dương)