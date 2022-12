Xét xử Công ty Alibaba: Các bị can đều làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện

Chiều 8/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba. Tại đây, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa tiếp tục công bố phần còn lại của cáo trạng vụ án.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba. Sau đó, Luyện giao nhân viên và một số người thân trong gia đình đứng tên làm người đại diện theo pháp luật của các công ty để tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp và bắt đầu hành vi lừa đảo.

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8/12.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đều khai nhận làm việc theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, dốc sức tìm cách bán hàng mà không biết gì về pháp lý các dự án, cụ thể:



Bị can Trương Thị Hồng Ngọc, Giám đốc Công ty Tia chớp khai, Ngọc đứng tên đại diện theo pháp luật cho công ty. Công ty Tia chớp được thành lập theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Thủ tục đăng ký thành lập công ty do bộ phận Pháp lý Công ty Alibaba thực hiện, vốn điều lệ đăng ký 20 tỷ đồng nhưng thực tế không có việc góp vốn vào công ty.

Ngọc đứng tên công ty theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty Tia chớp được thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba. Ngọc được Luyện chỉ đạo thực hiện việc đứng tên nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất mua của người dân. Nguồn tiền mua đất của Công ty Alibaba và do Công ty Alibaba trực tiếp thanh toán cho các hộ dân.

Tất cả các việc làm của Ngọc như: ký ủy quyền cho Công ty Tia chớp, ký hợp đồng hợp tác với Công ty Alibaba... là làm theo chỉ đạo của Luyện. Các hợp đồng này do bộ phận pháp lý của Công ty Alibaba trực tiếp soạn, Ngọc chỉ là người ký khi được Luyện chỉ đạo. Ngọc không biết các dự án của Công ty Tia chớp có đầy đủ hồ sơ pháp lý hay không, không biết đối với việc đầu tư dự án phân lô bán nền thì cần có những thủ tục pháp lý gì.

Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tại phòng xử án.

Bị can Bùi Minh Đức, Phó TGĐ phụ trách đầu tư khai, Đức làm việc cho Công ty Alibaba từ ngày 6/3/2017 với mức lương 34 triệu đồng/tháng, đến tháng 7/2018 Đức được bổ nhiệm làm Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh. Tháng 3/2019, được Luyện thông báo bằng văn bản chuyển qua làm Phó TGĐ phụ trách đầu tư.



Theo chỉ đạo của Luyện, Đức ký hợp đồng mua bán và đứng tên chủ quyền, sau đó ký ủy quyền lại cho Công ty Tia chớp để phân lô bán nền, Công ty Alibaba là bên trực tiếp thanh toán tiền mua đất cho các hộ dân. Hợp đồng ủy quyền do bộ phận pháp lý của công ty soạn, Đức ký theo chỉ đạo của Luyện. Trong thời gian làm Phó TGĐ phụ trách đầu tư, Đức được giao phụ trách bộ phận vẽ sơ đồ phân lô đối với dự án của Công ty Alibaba.

Bị can Nguyễn Văn Kiên khai, từ tháng 7/2018, Kiên được Ban TGĐ và bộ phận văn phòng luật của Công ty Alibaba chỉ định làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Spartaland. Kiên không tham gia góp vốn vào công ty, Kiên chỉ được bộ phận pháp lý của Công ty Alibaba đưa ký các thủ tục liên quan, tất cả giấy tờ pháp nhân và con dấu Công ty Spartaland đều do bộ phận pháp lý của Công ty Alibaba giữ.

Với vai trò là đại diện pháp luật, chủ đầu tư dự án Alibaba Phú Mỹ Central City, Kiên là người ký hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy quyền, vấn đề xây dựng hạ tầng dự án. Tuy nhiên, tất cả mọi việc liên quan đến dự án Alibaba Phú Mỹ Central City, Kiên chỉ ký theo yêu cầu của bộ phận pháp lý, bộ phận đầu tư dưới sự chỉ đạo của Luyện. Kiên không thực hiện hay ký bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến xin lập dự án trên.

Bị can Trang Chí Linh khai, từ tháng 5/2019, Linh giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba, được giao phụ trách ký kết các hợp đồng với khách hàng mua dự án của công ty, nhận ký các ủy quyền từ các công ty con làm chủ đầu tư dự án để Công ty Alibaba ký hợp đồng với khách hàng. Ngày 23/11/2018, Linh và Công ty Spartaland có ký giấy ủy quyền, mục đích để Công ty Alibaba được phân phối đất nền tại dự án Alibaba Phú Mỹ Central City. Hợp đồng này được soạn sẵn và đưa ký theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện.



Linh trình bày, dự án nêu trên chưa xin thành lập dự án gửi các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện thì Linh đã ký các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất với khách hàng.

Bị can Bùi Minh Đức khai, Đức được nhận vào làm việc tại Công ty Alibaba từ ngày 6/3/2017 với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tháng 7/2018, Đức được Nguyễn Thái Luyện ký Quyết định bổ nhiệm làm Phó TGĐ phụ trách kinh doanh. Tháng 3/2019, Đức tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó TGĐ phụ trách đầu tư. Bộ phận của Đức quản lý gồm 13 người, chủ yếu phụ trách mảng xây dựng.

Từ tháng 7/2018, Đức được giao nhiệm vụ đại diện pháp luật kiêm TGĐ Công ty TL Land. Về pháp nhân, thực tế toàn bộ việc thành lập, điều hành cũng như việc góp tiền thành lập Công ty TL Land đều do Nguyễn Thái Luyện thực hiện, không ai góp bất cứ khoản tiền nào để thành lập. Toàn bộ hồ sơ pháp lý và con dấu công ty đều do bộ phận pháp lý, bộ phận kế toán thuộc Công ty Alibaba quản lý dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Đức thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện và hưởng lương do Công ty Alibaba chi trả với mức lương hàng tháng là 34 triệu đồng/tháng. Theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Công ty TL Land đứng tên chủ đầu tư 2 dự án.

Bên ngoài phòng xử án, các nạn nhân trót mua dự án "ma" của Công ty Alibaba thấp thỏm chờ đợi.

Bị can Trang Chí Linh khai, từ tháng 5/2018 Linh được Nguyễn Thái Luyện bổ nhiệm làm Phó TGĐ phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba với nhiệm vụ ký các hợp đồng nhận ủy quyền từ các công ty trực thuộc Công ty Alibaba. Linh không góp vốn cũng không tham gia điều hành hoạt động của công ty, toàn bộ hoạt động của Linh tại Công ty Alibaba đều do Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo điều hành, hướng dẫn thực hiện. Thực tế Linh chỉ làm công ăn lương tại công ty.



Nhóm cổ đông tham gia thành lập Công ty Chiến Binh Thép khai, không ai có nhu cầu thành lập công ty, tất cả đều là nhân viên của Công ty Alibaba. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, họ phải đứng tên góp vốn thành lập công ty để hoạt động độc lập tham gia phát triển dự án của Công ty Alibaba. Hồ sơ việc thành lập công ty do bộ phận pháp lý Alibaba chịu trách nhiệm đăng ký. Bản chất Công ty Chiến Binh Thép chỉ là công ty con của Công ty Alibaba, mọi vấn đề hoạt động vẫn do Công ty Alibaba chịu trách nhiệm và Nguyễn Thái Luyện quản lý, điều hành, chỉ đạo...