Phú Thọ: Bắt nam thanh niên đi tiệc cưới rồi cuỗm hết tiền mừng

Tuấn Anh đi dự đám cưới nhưng lại "cuỗm" hết tiền mừng của chủ nhà. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Công an TP Việt Trì nhận được trình báo của anh N.V.H. (27 tuổi, trú tại khu 2, xã Kim Đức) về việc bị trộm cắp tài sản. Theo anh H. trình bày, khi gia đình anh đang tổ chức đám cưới thì phát hiện kẻ gian đã trộm cắp 1 điện thoại di động và toàn bộ phong bì đám cưới để trong hòm đựng tiền mừng.

Sau khi nhận được phản ánh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Việt Trì đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản trên là Trần Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại xã Hà Thạch, TX Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Anh về hành vi “trộm cắp tài sản”; thu hồi 1 điện thoại, 350 phong bì mừng cưới với tổng số tiền là 78.000.000 đồng mà đối tượng đã trộm cắp.

Được biết, trước đó, Tuấn Anh là khách được gia đình mời đến dự tiệc cưới.