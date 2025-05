Thông tin trước trận đấu ASEAN All Stars vs MU

Vào lúc 19h45 ngày 28/5, trận giao hữu đặc biệt giữa đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á - ASEAN All Stars và MU sẽ diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia). Đây là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt mong đợi, bởi lẽ dẫn dắt ASEAN All Stars là HLV Kim Sang-sik.

Ngoài HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam còn đóng góp 4 cầu thủ cho ASEAN All Stars là Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Hoàng Đức. Những ngôi sao này sẽ kết hợp với tuyển thủ của 10 quốc gia khác thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á - bao gồm Australia tạo thành đội hình đấu giao hữu với MU.

So sánh tương quan sức mạnh, ASEAN All Stars rõ ràng kém xa MU. Phần lớn các ngôi sao của ASEAN All Stars đều chơi bóng trong nước và có giá trị chuyển nhượng thấp. Những tên tuổi nhập tịch của Việt Nam và Indonesia vắng mặt vì lý do khác nhau. Vua phá lưới ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son chấn thương, trong khi dàn tuyển thủ của Indonesia phải tập trung chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2026.

Tuy nhiên, với tính chất của trận đấu giao hữu, ASEAN All Stars và MU vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra các tình huống đẹp mắt và thú vị. Đây cũng là cơ hội để người hâm mộ Đông Nam Á chứng kiến các ngôi sao của họ thi đấu với những cầu thủ đẳng cấp cao.

Cho dù vừa trải qua mùa giải thất bại toàn tập, nhưng MU vẫn là một trong những CLB nổi tiếng nhất thế giới và có lượng người hâm mộ khổng lồ ở khu vực Đông Nam Á. Điều này được chứng minh rõ nét qua việc vé xem trận đấu được “ cháy hàng” sau khi mở bán. Cũng vì vậy, sóng xem trực tiếp trận đấu giữa ASEAN All Stars và MU được nhiều người quan tâm tìm kiếm.

Xem trực tiếp ASEAN All Stars vs MU trên kênh nào, ở đâu?

Đến thời điểm này, không có đơn vị nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền trận giao hữu giữa ASEAN All Stars và MU. Điều này có nghĩa người hâm mộ không thể xem trực tiếp màn so tài này ở trên FPT Play hay VTV giống như các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Link xem trực tiếp ASEAN All Stars vs MU hôm nay

Một số thông tin cho biết kênh Youtube chính thức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, ASEAN United FC sẽ phát sóng trực tiếp trận đấu này. Người hâm mộ có thể chờ đợi sóng tại đây.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể đăng ký xem trực tiếp trận đấu trên MUTV.