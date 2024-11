Xem phim "Sex and the city", rút ra 5 bài học bất ngờ về cuộc sống

Phim “Sex and the city” được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Candace Bushnell và chuyên mục cùng tên của cô trên báo The New York Observer.

Đây là bộ phim hài kịch lãng mạn được phát sóng trên HBO từ năm 1998 đến năm 2004. Bộ phim kể về cuộc sống tình yêu và tình dục đầy biến động của nhân vật Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) ở thành phố New York và những người bạn thân nhất của cô — Samantha Jones (Kim Cattrall), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) và Charlotte York (Kristin Davis).

Bộ phim “Sex and the city” kể về cuộc sống tình yêu và tình dục đầy biến động của nhân vật Carrie Bradshaw (ngoài cùng bên phải) và ba người bạn thân của cô.

Có nhiều lý do khiến bộ phim được xếp hạng thứ năm trong danh sách 50 chương trình HBO hay nhất của tạp chí TV Insider: “Đây là chương trình truyền hình mang tính đột phá, phá vỡ các chuẩn mực và là một trong những lý do chính để xem HBO vào cuối những năm 90. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của bộ phim đối với văn hóa đại chúng, và các tác phẩm ăn theo không thể làm lu mờ đi sự tuyệt vời của bản gốc”.

Bộ phim ăn khách này đã đề cập tới một loạt các vấn đề và chủ đề nóng, ví dụ như tình dục, ngoại tình, vô sinh, phá thai, ung thư… Xuyên suốt các tập phim, 4 nữ chính đã trải qua nhiều thay đổi, nhưng có một điều không đổi - đó là tình bạn sâu sắc của họ.

Phim “Sex and the city” được xếp hạng thứ năm trong danh sách 50 chương trình HBO hay nhất.

Điều bất ngờ là thông qua câu chuyện của các nhân vật chính, phim “Sex and the city” đã truyền tải nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống. Dưới đây là 5 bài học cuộc sống được rút ra từ phim “Sex and the city”, theo tạp chí TV Insider.

5 bài học cuộc sống rút ra từ phim “Sex and the city”

1. Độc thân khác với cô đơn

Trong tập đầu tiên của mùa 5, nhân vật Carrie mới độc thân sau khi hủy bỏ hôn ước với Aidan Shaw (John Corbett). Sau khi nói chuyện với một thủy thủ tên Louis tại một bữa tiệc, Carrie nói trong phần lồng tiếng: "Nếu Louis đúng, và bạn chỉ có một tình yêu lớn duy nhất trong đời, thì Thành phố New York có thể chính là tình yêu lớn của tôi”.

Mặc dù Carrie về nhà một mình vào đêm đó, cô biết rằng mình không cô đơn. Phụ nữ thường xuyên bị đánh giá khi họ độc thân và không có con ở tuổi 30. Nhưng sau khi xem Carrie đón nhận cuộc sống độc thân và gọi Thành phố New York là tình yêu lớn của mình, khán giả có thể nhận ra rằng tình yêu bản thân là tình yêu vĩ đại nhất.

Tạo hình của Carrie trong mùa 5 của phim "Sex and the city".

Độc thân không có nghĩa là cô đơn. Như Carrie đã nói, "Có lẽ bạn phải từ bỏ con người cũ của mình để trở thành con người mà bạn sẽ trở thành”. Đôi khi, cách để trở thành con người mà bạn sẽ trở thành là tìm ra con người của bạn khi không có bạn đời, và điều đó hoàn toàn ổn.

2. Có sức mạnh tiềm ẩn trong sự yếu đuối

Ngoài các câu chuyện tình yêu và tình dục, phim “Sex and the city” cũng đề cập đến mất mát. Khi mẹ của nhân vật Miranda qua đời trong tập 8 của mùa 4, Miranda gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc đau buồn của mình. Thay vì sử dụng một cách lành mạnh để đối phó với cảm xúc, Miranda hét vào mặt một nhân viên cửa hàng trong khi mua một chiếc váy tang màu đen. Rõ ràng là cô không tức giận với nhân viên mà chỉ sử dụng sự tức giận để che giấu sự thật rằng cô ấy đang trong trạng thái sốc.

Carrie an ủi Miranda trong đám tang của mẹ Miranda.

Miranda giả vờ ổn cho đến ngày diễn ra đám tang của mẹ mình, khi đó, cô đã bật khóc. Cuối cùng, cô giải tỏa hết mọi cảm xúc bị dồn nén và dựa vào bạn bè để được hỗ trợ. Lúc đó, Miranda vẫn độc thân. Nhưng với vòng tay của Carrie ôm chặt lấy cô, sự hỗ trợ về mặt cảm xúc của Samantha và Charlotte, Miranda nhận ra rằng họ chính là gia đình của mình. Qua đây, chúng ta biết rằng bạn không cần phải có chung DNA để trở thành một gia đình và có sức mạnh tiềm ẩn trong sự yếu đuối.

3. Bạn không cần phải tuân theo những quan niệm cứng nhắc

Nhân vật Samantha không ngại khi nói về tình dục trong phim “Sex and the city”. Trong bốn người bạn, cô là người cởi mở nhất về khuynh hướng tình dục của mình và không xấu hổ về hành động của mình. Cô không cảm thấy áp lực phải kết hôn và sinh con mặc dù xã hội có những áp lực vô hình rằng phụ nữ nên làm như vậy.

Samantha là người cởi mở nhất về khuynh hướng tình dục của mình.

Trong thời đại mà việc nói chuyện thoải mái về tình dục vẫn còn là điều cấm kỵ, Samantha là một nhân vật mang tính cách mạng khi chứng minh rằng phụ nữ có thể tự do thể hiện cá tính của mình. Ngoài ra, cô còn cho phụ nữ thấy rằng bạn có thể hoàn toàn hạnh phúc khi độc thân ở độ tuổi 40.

4. Hãy biết trân quý bản thân

Trong suốt nửa sau của loạt phim, nhân vật Charlotte đấu tranh với chứng vô sinh, một cuộc chiến mà hàng triệu phụ nữ vẫn đang phải đối mặt. Mặc dù thật đau lòng khi chứng kiến Charlotte không thể có thai với cả hai người chồng của mình hết lần này đến lần khác, chúng ta vẫn ngưỡng mộ cô vì đã không từ bỏ điều mình mong muốn nhất: một đứa con. Cuối cùng, cô đã có được phép màu khi nhận nuôi một cô con gái với người chồng thứ hai, Harry Goldenblatt (Evan Handler), trong tập cuối của loạt phim.

Trong suốt nửa sau của loạt phim, nhân vật Charlotte đấu tranh với chứng vô sinh.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trước đó, Charlotte phải đối mặt với chứng trầm cảm. May mắn thay, cuối cùng cô đã vượt qua tất cả nhờ bạn bè và thú cưng. Khi một người phụ nữ vô sinh, thật khó để cảm thấy trọn vẹn khi xã hội có quá nhiều định kiến về những người phụ nữ không sinh con. Nhưng Charlotte luôn biết giá trị của mình bất kể khả năng sinh sản của cô ấy có thế nào đi nữa. Bài học rút ra ở đây là phụ nữ có nhiều giá trị đáng quý, và cho dù bạn gặp phải thử thách nào trong cuộc sống thì việc trân quý bản thân luôn rất quan trọng.

5. Hãy ủng hộ những người thân yêu của bạn bằng lòng dũng cảm trước nghịch cảnh

Khi nhân vật Samantha được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú trong mùa cuối cùng của phim “Sex and the city”, tinh thần tự tin của cô dần suy yếu. Mặc dù cô đã tạo ra vẻ ngoài đẹp bằng cách đội nhiều bộ tóc giả, nhưng cô không còn là người phụ nữ mạnh mẽ như chúng ta vẫn biết. Hóa trị khiến tóc cô rụng, vì vậy cô lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình bằng cách cạo trọc đầu.

Mặc dù Samantha sợ rằng điều này sẽ làm mất đi sự hấp dẫn của cô trước người bạn đời, Smith Jerrod (Jason Lewis), nhưng hóa ra cô không có gì phải lo lắng. Trong trong tập 16 của mùa 6, Smith đã cạo mái tóc vàng của mình để Samantha không còn cảm thấy tự ti nữa. Đó là hành động tuyệt vời nhất của tình yêu. Như Carrie đã nói, "Đêm đó, Smith đã tặng Samantha mái tóc đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy".

Smith cạo đầu để Samantha không còn cảm thấy tự ti nữa.

Khi nói đến việc ủng hộ những người thân yêu của bạn, hành động cao thượng nhỏ nhất cũng tạo nên sự khác biệt rất lớn.

(Theo TV Insider)