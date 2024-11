Toàn cảnh "bùng binh" drama hô tên không khớp kịch bản gây tranh cãi nhất: Lộ ra 1 nhân vật có EQ đáng nể

Sự cố ồn ào khắp mạng xã hội sau buổi lễ vinh danh

Drama căng nhất thời gian qua phải thuộc về màn xướng tên của Khiết Đan - Lê Tuấn Khang tại lễ trao giải TikTok Awards Vietnam 2024.

Sự cố diễn ra khi vinh danh đến hạng mục Entertainment Creator Of The Year (Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm). Theo đó, khách mời trao giải là Lương Thế Thành - Thuý Diễm đã gọi tên người nhận giải là Lê Tuấn Khang (SN 2002, có 4 triệu người theo dõi).

Tuy nhiên khi Tuấn Khang lên nhận giải, MC Hoàng Oanh lại đọc tên và nêu ra các thành tích của Khiết Đan (SN 2001, có 3,9 triệu người theo dõi). Thậm chí, màn hình LED phía sau cũng chiếu thông tin người chiến thắng hạng mục này là Khiết Đan. Đến khi Lê Tuấn Khang chuẩn bị phát biểu khi nhận cúp vinh danh, MC Quang Bảo cũng dẫn theo mạch trước đó và nêu tên Khiết Đan.

Khách mời đọc người chiến thắng là Lê Tuấn Khang nhưng màn hình LED ại chiếu ảnh Khiết Đan.

Sau cùng, cặp đôi khách mời tiếp tục công bố Khiết Đan đồng chiến thắng hạng mục Entertainment Creator Of The Year. Lúc này, MC Hoàng Oanh - Quang Bảo cũng thông báo BTC quyết định trao đồng giải cho 2 nhà sáng tạo nội dung này.

Điều này khiến netizen tranh cãi với nhiều câu hỏi: Ai mới thực sự là người chiến thắng? Sự nhầm lẫn này đến từ BTC hay MC?

Đa số cư dân mạng cho rằng sai sót nằm ở phía BTC khi đã đưa ra kết quả không đồng nhất. Bởi lẽ, hạng mục Entertainment Creator Of The Year được tính theo số lượng bình chọn của khán giả. Trên cổng bình chọn hiển thị kết quả, số vote của Khiến Đan nhiều hơn so với Lê Tuấn Khang. Thế nên, nhiều người đều cho rằng Khiết Đan mới là người chiến thắng.

Sau đó, Khiết Đan cũng được xướng tên chiến thắng trong cùng hạng mục.

BTC xin lỗi nhập nhằng, đại diện của MC Hoàng Oanh phản ứng cực căng

Sau khi drama nổ ra, người bị chỉ trích nhiều nhất lại là... MC Hoàng Oanh. Nhiều người cho rằng cô đã không cẩn trọng khi đọc tên người chiến thắng. Nữ MC cũng đã phải tạm khóa phần bình luận trên trang cá nhân để tránh sự công kích của netizen.

Sau 1 ngày diễn ra sự việc, BTC TikTok Awards Việt Nam 2024 mới gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả. Lý do đưa ra là sự cố kỹ thuật từ phía TikTok, đồng thời gửi lời chúc mừng đến 2 nhà sáng tạo Khiết Đan và Lê Tuấn Khang.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì sự cố kỹ thuật từ phía TikTok trong phần trao giải Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm tại Lễ vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2024", BTC nhận trách nhiệm về phía mình.

BTC nhận trách nhiệm về phía mình.

Tuy nhiên, việc MC Hoàng Oanh có trách nhiệm gì trong "sự cố" này hay không vẫn khiến netizen không ngừng tranh cãi. Cư dân mạng đòi check kịch bản dẫn chương trình của phía Hoàng Oanh và vợ chồng Thuý Diễm cho "trắng đen rõ ràng".

Khuya ngày 24/11, công ty của MC Hoàng Oanh chính thức đưa ra phát ngôn. Phía đại diện có động thái cực căng khi tung toàn bộ kịch bản dẫn dắt, khẳng định nữ MC làm theo những gì chương trình yêu cầu.

Đại diện MC Hoàng Anh chia sẻ thêm rằng tình huống MC đọc tên người chiến thắng khác với hình ảnh và tên người chiến thắng được chiếu trên màn hình sân khấu là "sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của người dẫn chương trình tại thời điểm đó".

"Sự cố kỹ thuật phát sinh từ ban tổ chức vừa qua hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn quyết định của người dẫn chương trình. MC không có thẩm quyền thay đổi kịch bản, trong trường hợp này là tên người chiến thắng đã được duyệt, khi chưa có sự đồng ý của chương trình. Thời điểm đó ngay trên sân khấu, hai MC đã có sự phối hợp kịp thời cùng người điều phối từ BTC để xử lý tình huống", đơn vị này lên tiếng.

Phía MC Hoàng Oanh khẳng định cô đọc đúng theo kịch bản chương trình.

Kèm theo lời phản bác này, phía công ty đại diện đã tung ra ảnh chụp màn hình kịch bản MC Hoàng Oanh nhận được từ phía BTC chương trình, chỉ có duy nhất tên Khiết Đan trong văn bản này.

Bằng chứng phía Hoàng Oanh tung ra chứng minh mình không sai

Những người chứng kiến toàn bộ sự việc "khó tả" này nói gì?

Không thể đứng ngoài drama, nhiều TikToker và KOL có mặt trong lễ trao giải ngày hôm đó cũng đã chính thức lên tiếng.

Nổi bật là ViruSs khi anh chàng tiết lộ những gì thực tế đã diễn ra. Anh chàng cho biết không quen cả Khiết Đan lẫn Lê Tuấn Khang nên sẽ đưa ra nhận xét công tâm, không theo phe ai hết.

Dàn khách mời cũng bất ngờ khi Lê Tuấn Khang được gọi tên.

Anh chàng mô tả lại cảnh ngày hôm đó: "Bảng LED hiện ra dòng "Winner is Khiết Đan". Nhưng bằng một lý do nào đó, 2 vợ chồng anh chị trao giải (PV: Lương Thế Thành - Thuý Diễm) lại gọi lên Tuấn Khang. Gọi 3 lần bạn mới lên, mình mới thấy thương cho bạn đó. Trong khi đó, MC Hoàng Oanh và Quang Bảo không nhìn được màn hình LED. Mình không bênh MC".

ViruSs cũng nhắn nhủ đôi lời đến fan của Tuấn Khang cũng như 2 nhà sáng tạo nội dung vừa giành chiến thắng: "Mình chia sẻ với fan của Tuấn Khang khi lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này với idol của mình. Các bạn thông minh và cư xử văn minh một chút thì content creator và các fan khác sẽ rất mê Tuấn Khang. Việc các bạn ganh đua hay ganh ghét chỉ mang lại điều không tốt cho idol của mình thôi.

Tổng kết lại: Tuấn Khang xứng đáng, kênh của bạn đó quá khủng! Mình đang định xem để học hỏi bạn đây. Khiết Đan cũng xứng đáng! Cả hai đều xứng đáng. Nhưng sự thắng thua phụ thuộc vào tỷ lệ vote trên website.

Còn cụ thể tờ giấy đó như thế nào, 2 vợ chồng anh chị đọc đúng hay sai... chỉ có người đọc và BTC biết thôi. Chính ra mình rất thương cả 2 khi bị rơi vào tình cảnh như vậy. Mới tham gia showbiz thì mình thương mọi người thôi, chứ chiếc cup đó không giúp mọi người tốt hơn quá nhiều".

ViruSs thấy thương cho Lê Tuấn Khang.

Trong khi đó, Thiện Nhân (sở hữu 1 triệu follow) cũng chia sẻ về cảnh tượng trong lễ trao giải y hệt như ViruSs đã nói.

Anh cho biết thêm: "Cả trường quay kiểu: Ủa là sao? Không phải riêng các bạn bị đứng hình và thắc mắc đâu, mà nguyên hội trường ngày hôm đó cũng đứng hình như nhau. Vì ảnh winner là Khiết Đan, mà tên trong phong bì là Lê Tuấn Khang nhưng lại không được chiếu trên màn hình. Mình đang nghi ngờ có sự nhầm lẫn vì nếu chiến thắng là 2 người, thì phải chiếu ảnh 2 bạn cùng lúc, trong thư cũng có tên 2 bạn luôn".

Dàn khách mời đều vỗ tay khi Lê Tuấn Khang và Khiết Đan giành chiến thắng. (Nguồn: Vĩnh Thích Ăn Ngon)

Trong khi đó, Vĩnh Thích Ăn Ngon (sở hữu hơn 1,4 triệu follow) đưa ra một góc nhìn khác khi tiết lộ Lê Tuấn Khang và Khiết Đan rất support nhau. "Có quá nhiều tranh cãi về hạng mục này nhưng điều văn minh nhất là họ vỗ tay để chung vui cùng nhau. Ai cũng xứng đáng hết. Với mình đây là kết quả đẹp", Vĩnh cho biết thêm.

"Chia" giải thưởng với Tuấn Khang, Khiết Đan có hành động EQ cực cao

Trái ngược với những tranh cãi ầm ĩ trên MXH, Tuấn Khang sau khi trở về từ lễ vinh danh vẫn cực kì im ắng, chưa hề có cập nhật mới trên MXH. Còn Khiết Đan, người được cho là đã "chia đôi" giải thưởng với Lê Tuấn Khang, thì nhanh chóng có chia sẻ xoa dịu dư luận, cho thấy mối quan hệ cực kì tốt đẹp với Lê Tuấn Khang, thể hiện EQ cực cao của mình.

Khiết Đan chia sẻ: "Chiếc cúp này đại diện cho sự công nhận của mọi người dành cho tụi mình. Đây sẽ là động lực rất lớn để tụi mình cố gắng hoàn thiện tốt hơn mỗi ngày. Tụi mình cảm ơn và biết ơn. Không có sự yêu thương đón nhận của mọi người sẽ không có tụi mình của ngày hôm nay. Một ngày mới mang theo những hi vọng mới, cười tươi lên nhé".

Sau đó, Khiết Đan đăng clip có ảnh chụp chung với Lê Tuấn Khang. Hành động văn minh này khiến Khiết Đan những được nhiều lời khen ngợi.





Khiết Đan ( tên thật là Nguyễn Hoài Bảo, SN 2001) có 3,9 triệu người theo dõi trên TikTok. Anh chàng hút view nhờ những đoạn clip diễn xuất vui vẻ, hài hước, nội dung sáng tạo không trùng lặp. Không những vậy, Khiết Đan còn được nhận xét rất chịu khó hóa thân, thay đổi tạo hình nhân vật và cho ra mắt nhiều series đầu tư trên TikTok. Ngoài ra, Khiết Đan còn được nhiều người biết đến nhờ sở hữu hội bạn thân chất lượng, toàn các gương mặt trẻ triển vọng như Tín Nguyễn, Gon Pink, Dương Quốc Mỹ,...

Về phần Lê Tuấn Khang (SN 2002, Sóc Trăng), cũng là 1 TikToker nổi tiếng. Cậu có 4 triệu người theo dõi trên TikTok, được nhiều người biết đến là "thanh niên chăn vịt", bỏ phố về quê sinh sống và bén duyên với công việc sáng tạo nội dung. Lê Tuấn Khang nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả nhờ những đoạn clip hài hước, vui vẻ, dân giã về cuộc sống ở miền Tây.

Hiện tại, sự cố trao 1 giải cho 2 người khiến Khiết Đan lẫn Lê Tuấn Khang trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất những ngày qua.