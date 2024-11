Sau gần 1 ngày, đơn vị tổ chức TikTok Awards 2024 lên xin lỗi công khai, động thái của MC Hoàng Oanh gây chú ý

TikTok Việt Nam xin lỗi vì sự cố kỹ thuật khi trao giải

Tối 23/11, sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2024 với chủ đề “The icons of tomorrow, today - Dấu ấn hiện tại tạo cảm hứng tương lai," đã vinh danh 15 gương mặt xuất sắc nhất từ 12 hạng mục trao giải. Tuy nhiên, ở hạng mục Entertainment Creator Of The Year (Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm) đã xuất hiện sự cố bất ngờ, khiến cư dân mạng tranh cãi.

Theo đó người chiến thắng hạng mục được gọi tên Lê Tuấn Khang nhưng khi anh chàng đang bước lên sân khấu, MC Hoàng Oanh lại đọc tên và nêu ra các thành tích của Khiết Đan. Thậm chí, màn hình LED phía sau cũng chiếu thông tin Khiết Đan là người chiến thắng hạng mục.

Sau bài phát biểu đầy xúc động của Lê Tuấn Khang thì Khiết Đan lại được gọi tên, trở thành nhà sáng tạo đồng chiến thắng hạng mục này.

Sự việc gây ra tranh cãi lớn giữa fan của 2 hot TikToker. Trên MXH, MC Hoàng Oanh - được cho là đã không xử lý tình huống tốt, bị thả phẫn nộ.

Chiều tối 24/11, gần 1 ngày sau khi sự việc xảy ra, fanpage chính thức của TikTok tại Việt Nam mới chính thức lên tiếng. Cụ thể, BTC TikTok Awards Việt Nam 2024 gửi lời xin lỗi chân thành vì sự cố kỹ thuật từ phía TikTok, đồng thời gửi lời chúc mừng đến 2 nhà sáng tạo Khiết Đan và Lê Tuấn Khang.

“Thân gửi khán giả theo dõi TikTok Awards Vietnam 2024,

Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì sự cố kỹ thuật từ phía TikTok trong phần trao giải Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm tại Lễ vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2024.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu điều này đã gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho cả hai nhà sáng tạo đã giành chiến thắng, người hâm mộ, người dẫn chương trình, người trao giải, cũng như toàn thể khán giả và những cá nhân có liên quan.

Một lần nữa, xin chúc mừng Khiết Đan và Lê Tuấn Khang, cảm ơn hai nhà sáng tạo nội dung vì những đóng góp truyền cảm hứng mà hai bạn đã mang đến cho cộng đồng trong năm 2024.

Đội ngũ TikTok”, thông báo từ TikTok Việt Nam cho biết.

Bài đăng của TikTok Việt Nam

Phản ứng từ MC Hoàng Oanh

Ngay sau khi BTC lễ trao giải lên tiếng, MC Hoàng Oanh cũng nhanh chóng có động thái đáng chú ý. Cô chia sẻ bài đăng của TikTok Việt Nam cả ở tài khoản cá nhân - 281k người theo dõi và fanpage - 1,1 triệu người theo dõi, cả trên newsfeed lẫn story.

"Cảm ơn chia sẻ của TikTok" - Hoàng Oanh viết.

Phía dưới bài chia sẻ của Hoàng Oanh, bạn bè và cư dân mạng để lại bình luận động viên và cho rằng cô đã làm rất tốt trong buổi lễ trao giải này.

Chia sẻ của MC Hoàng Oanh

Trước đó, sau khi sự cố Lê Tuấn Khang - Khiết Đan xảy ra, MC Hoàng Oanh trở thành cái tên bị cộng đồng mạng "réo" nhiều nhất do không ít người cho rằng nữ MC đã không cẩn trọng, đọc nhầm tên người nhận giải. Dân tình cũng cho rằng vị trí đứng của 2 MC không cách xa sân khấu nên việc đọc sai tên hoặc không biết chính xác các cá nhân nhận giải là một điều thiếu sót.

Chúng tôi đã liên hệ với MC Hoàng Oanh và đại diện phía BTC của TikTok Awards Việt Nam 2024 nhưng không nhận được phản hồi. Sau khi TikTok Việt Nam xin lỗi công khai, thì Hoàng Oanh mới có chia sẻ đầu tiên.