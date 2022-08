Xem “Maika - Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác” trên VieON

Maika - Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác do đạo diễn Hàm Trần dẫn dắt, được lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Tiệp Khắc vào đầu những năm 90. Tuy nhiên, Maika không hẳn là một bộ phim làm lại, mà được vị đạo diễn tài ba khoác lên chiếc áo hoàn toàn mới, đem đến một tinh thần "hoài cổ" và được giới điệu mộ đánh giá cao trong việc xây dựng cốt truyện, triển khai các ý tưởng về nội dung lẫn hình thức.



Maika xoay quanh cậu nhóc tên Hùng sống cùng bố sau khi mẹ qua đời. Vào một đêm đặc biệt, vũ trụ đã "gửi gắm" một cô bé lạ xuất hiện và trở thành bạn của Hùng. Từ đó cả hai bắt đầu mở ra chuyến phiêu lưu thú vị, đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Maika – Bước đi mới lạ và dũng cảm của điện ảnh Việt

Có thể nói, linh hồn của bộ phim chính là bộ 3 nhân vật: Maika (bé Chu Diệp Anh thủ vai) với đôi mắt to tròn, ngơ ngác; Cậu nhóc Hùng (bé Lại Trường Phú thủ vai) thông minh, sống tình cảm và Cu Béo (bé Tin Tin thủ vai) hồn nhiên, tinh nghịch nhưng biết yêu thương và chia sẻ vô điều kiện. Sự tung hứng ăn ý của bộ 3 diễn viên nhí cộng thêm hài hoà giữa các vai diễn đã giúp cho Maika trở thành "điểm sáng" chạm tới tim khán giả.

Qua Maika, khán giả sẽ có cái nhìn trải nghiệm với thế giới tuổi thơ lạc quan, tươi sáng. Phim mở ra không gian đa chiều, cho thấy rõ sự tự do, vẫy vùng trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ. Từ đó giúp người xem khơi gợi lại những mảng ký ức tuổi thơ - khoảng thời gian được sống bằng cả sự hồn nhiên, ngây ngô, vô lo vô nghĩ. Bên cạnh nội dung, phần kỹ xảo trong phim cũng được vận dụng để làm bật lên sức mạnh của người bạn ngoài hành tinh, biến Maika trở thành bộ phim viễn tưởng thành công của điện ảnh Việt.

Xuyên suốt bộ phim, bầu không khí duyên dáng, hài hước được duy trì ổn định nhưng không vì thế mà lại thiếu đi những giây phút lắng đọng, lấy nước mắt người xem. Những chi tiết về tình bạn, tình thân gia đình đều được chọn lọc, cài cắm vừa vặn không đem đến cảm giác bị gượng ép hay làm mất đi sự tự nhiên chân thật.

Đề cao giáo dục, không chỉ dành cho thiếu nhi

Maika - Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác mang đến giá trị giáo dục bổ ích. Đạo diễn Hàm Trần đưa "huyền thoại" Phạm Tuân với câu chuyện chinh phục vũ trụ vào phần mở đầu như lời nhắc nhở về lòng tự hào dân tộc, giúp các bạn nhỏ có thêm kiến thức, củng cố ước mơ về chinh phục vũ trụ của thế hệ tương lai. Đặc biệt, Maika còn cho thấy bối cảnh đa dạng, từ chung cư nhà Hùng đến khu du lịch Bà Nà Hills, mở ra trong mắt trẻ con những kiệt tác thiên nhiên hùng vĩ hay loạt giá trị văn hoá trải dài trên mảnh đất hình chữ S.

Maika không chỉ là bộ phim dành riêng cho thiếu nhi mà còn phù hợp đối với các bậc phụ huynh và giới trẻ. Đạo diễn Hàm Trần khéo léo lồng ghép nhiều gam màu cuộc sống, cân đối được yếu tố kịch tính và giải trí trong hành trình giải cứu, đưa cô bé trở về với hành tinh của mình. Ngoài ra, mấu chốt khác góp phần tạo nên điểm nổi bật cho Maika là gửi gắm những thông điệp lớn, ý nghĩa về mặt tình cảm gia đình mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Từ những cảm xúc có được ấy, các bậc phụ huynh sẽ chiêm nghiệm, suy ngẫm nhiều hơn về tình cảm gia đình, cách dạy dỗ và sự thấu hiểu con cái.

Thực tế, Maika là một bộ phim nghệ thuật chỉn chu, giúp các bé mở mang tầm mắt, khơi gợi trí tưởng tượng. Còn đối với những ai đã trưởng thành, bộ phim sẽ là "chiếc thuyền nhỏ" đưa về tuổi thơ qua những cảm xúc trong trẻo, nhẹ nhàng và bình yên. Nắm bắt thị hiếu, tâm lý khán giả, VieON giúp người xem thưởng thức lại Maika – Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác từ ngày 01/08, xem ngay tại đây!

