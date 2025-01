Xem lại tập Doraemon lần đầu phát sóng trên kênh HTV3 từ 12 năm trước, "rùng mình" vì 1 câu thoại

Doraemon đã từ lâu trở thành bộ phim vô cùng quen thuộc đối với khán giả Việt Nam, nhất là với các em thiếu nhi. Nhiều người vẫn mặc định đây là bộ phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ em hoặc xem với tính chất giải trí là chính, với nội dung xoay quanh câu chuyện của hội bạn Nobita cùng chú mèo máy đến từ tương lai Doraemon.

Bộ phim hoạt hình Doraemon chứa nhiều thông điệp ý nghĩa trong từng lời thoại của các nhân vật.

Song, trên thực tế Doraemon cũng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, những bài học hay về cuộc sống. Đến hiện tại, khi nhiều người “cày” lại các tập phát sóng của bộ phim hoạt hình này từ nhiều năm về trước thì bỗng dưng phát hiện ra những chân lý mới. Trong đó, có một câu nói “thẳng mà thật”, ngay lập tức trở thành động lực để nhiều bạn trẻ vượt lười, hành động ngay lập tức để có một cuộc sống tốt hơn trong năm 2025.

Đó là: "Học thì ***, làm việc thì lười biếng, vậy mà lúc nào cũng muốn trở thành người tài giỏi. Ngoài đời không có chuyện vô lý như vậy đâu, bạn đừng có mà mơ”.

Đây là lời thoại mà Doraemon nói với Nobita trong Doraemon: Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ , được công chiếu ở Nhật vào ngày 15/3/1994. Sau đó, phim được phát hành ở một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ. Tại Việt Nam, tập phim này lần đầu tiên lên sóng vào năm 2013 trên kênh HTV3.

Câu thoại xứng đáng điểm 10 để trở thành nguồn động lực đánh thức mỗi người trong Doraemon: Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ.

Lúc này, Nobita vì muốn trở thành người thông minh nhưng không chịu học bài, làm bài tập,... nên đã nhờ cậy Doraemon dùng cuộn băng giấc mơ, đưa cậu đến thế giới của "Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ" - nơi có trái trí tuệ giúp cậu trở thành người tài giỏi như mình mong ước.

Trong quá trình này, Nobita cũng như thường lệ, vẫn luôn đòi hỏi Doraemon làm nhiều việc cho cậu để đạt được mục đích, còn Nobita vẫn lười làm và ham ngủ. Thấy vậy, Doraemon mới cảm thán: "Học thì ***, làm việc thì lười biếng, vậy mà lúc nào cũng muốn trở thành người tài giỏi. Ngoài đời không có chuyện vô lý như vậy đâu, bạn đừng có mà mơ”.

Câu thoại của Nobita được nhiều người công nhận “thẳng mà thật”, đúng với thực tế. Một người học giỏi, chăm chỉ có thể chưa thành công ngay tức khắc nhưng nếu bạn học không giỏi, lại còn lười biếng thì chắc chắn không thể sống tốt được chứ chưa nói đến sẽ trở thành người tài giỏi hay thành công.

Một người có tài, thông minh song nếu họ lười biếng, suốt ngày không chịu học hỏi thì sẽ nhanh chóng thụt lùi, chậm tiến và trở thành kẻ thất bại lúc nào không hay. Đó có thể là thất bại với chính mình nhưng cũng có khi là với mọi người. Thế mới có câu: " Không sợ người giỏi, chỉ sợ người giỏi còn nỗ lực hơn mình” là vậy.

Nhiều bạn trẻ không dám trì hoãn, lười biếng nữa sau khi nghe câu thoại của Doraemon. Nguồn: Lana | Stay Focused.

Trong đời sống, không hiếm người vẫn mộng mơ, tâm lý ngồi yên chờ sự may mắn hoặc than thân trách phận là nhiều. Ngày nay, nhiều người và cả bản thân tôi cũng không ngoại lệ khi thường đặt ra mục tiêu song luôn vì lý do chủ quan, khách quan để rồi trì hoãn, có lúc lười biếng. Vậy nên, câu nói đơn giản, thẳng thắn mà thật lòng này chắc hẳn sẽ “gối đầu giường” với nhiều người trong năm 2025. Nghe xong mà không dám lười biếng dù chỉ một giây.

Một netizen chia sẻ voice câu thoại này của Doraemon trên TikTok kèm lời nhắn: “Nghe xong câu này là phải đứng dậy đi làm ngày, học ngay, làm một cái gì đó để phát triển bản thân liền.

Đã không giỏi mà còn lười nữa thì chán lắm. Thế nên, với mình câu nói này xứng đáng được gối đầu giường, trở thành châm ngôn sống trong năm 2025”. Thậm chí, nhiều người còn in ra, viết chữ thật lớn để dán lên tường nhà, trên bàn học,... để nhắc mà nhớ.

“Câu thoại này xứng đáng được viral hơn nữa. Xem Doraemon ở độ tuổi trưởng thành đúng là như đã nhận ra một chân lý mới”, một netizen chia sẻ.