19 câu nói giúp bạn sống an yên trong năm 2025

01. Trong cuộc đời, chúng ta khao khát rất nhiều thứ. Nhưng thực tế, cho đi mới là nhận lại, đó là một sự khôn ngoan, cũng là một loại tâm cảnh cần có.

02. Đừng vì một chút xúc động mà cho rằng cuộc đời này không đáng sống. Ai cũng đang nỗ lực, không phải chỉ riêng bạn chịu nhiều ấm ức.

03. Không độc lập về kinh tế thì thiếu tự trọng, không độc lập về tư duy thì thiếu tự chủ, không độc lập về nhân cách thì thiếu tự tin.

04. Người thực sự biết sống là người cả đời làm phép trừ. Dù là vật chất hay con người, nên giữ hay nên buông đều đáng để suy ngẫm. Người càng biết buông bỏ càng nhận lại được nhiều hơn.

05. Tỉnh táo thì làm việc, mơ hồ thì đọc sách, tức giận thì ngủ, một mình thì suy nghĩ. Hãy là một người hạnh phúc: Đọc sách, du lịch, làm việc chăm chỉ, quan tâm đến sức khỏe và tâm trạng, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

06. Đừng lan truyền nỗi hoang mang và đau khổ của bạn, cũng đừng khoe khoang hạnh phúc và niềm vui của mình. Điều đó chỉ khiến chúng trở nên rẻ mạt. Hãy làm một người có cốt cách, mang một vẻ mặt đúng mực, dù có ngàn lời vạn chữ, chỉ nói với chính mình.

07. Phần lớn thời gian, chúng ta đang lặp lại cuộc sống của chính mình, hoặc đang lặp lại cuộc sống của người khác. Hạnh phúc thực sự không phải là sống giống người khác, mà là sống theo ý nguyện của chính mình.

08. Trưởng thành là một quá trình rất đau khổ, bạn không nhất định được gì, nhưng chắc chắn sẽ mất đi một số thứ. Có lẽ, tất cả những điều không như ý trong cuộc sống đều là định mệnh. Mọi người đều nói bạn thay đổi, nhưng không ai hỏi tại sao.

09. Ăn ngon, ngủ ngon, kiếm tiền giỏi, tiêu tiền đúng cách. Đừng tức giận vì những người không xứng đáng, đừng mất ngủ vì những chuyện không đáng. Đã sống thì hãy sống cho tốt, sống từng phút giây cho chính mình.

10. Đừng coi trọng người giàu, vì tiền của họ không phải của tôi. Đừng khinh thường người nghèo, vì họ không sống dựa vào tôi. Đừng nịnh bợ người có quyền, vì họ sẽ không giúp tôi vô cớ. Đừng xu nịnh kẻ tiểu nhân đắc chí, vì họ không đáng để tôi bận tâm.

11. Sống trên đời, chính là sống tấm lòng, tâm rộng thì có thể chứa cả núi Thái Sơn, tâm hẹp thì không dung nổi một cây kim. Nếm trải đủ mùi vị cuộc sống, mới thấy thanh đạm là đẹp nhất. Nhìn thấu sự phồn hoa của thế sự, mới thấy bình dị là chân thật nhất.

12. Tức giận 1 giờ đồng nghĩa với việc thức khuya 6 giờ.

13. Hiểu một người, chắc chắn là bạn đã từng quan tâm. Nhìn thấu một người, chắc chắn là bạn đã từng sa cơ lỡ vận. Nhìn rõ một người, chắc chắn là bạn đã từng so tài cao thấp. Khám phá một người, chắc chắn là bạn đã từng bỏ công bỏ sức. Nhìn xuyên thấu một người, chắc chắn là bạn đã từng bị lừa gạt. Nhìn nhạt một người, chắc chắn là bạn đã từng trân trọng. Hiểu rõ một người, chắc chắn là bạn đã từng từ bỏ.

14. Cuộc đời bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Có người yêu bạn, có người ghen tị với bạn, có người xem bạn là báu vật, có người không coi bạn ra gì. Bạn đau khổ, bạn mệt mỏi, bạn thất vọng, bạn bỏ lỡ, tất cả những điều này đều không liên quan đến người khác. Tương lai của bạn, tất cả đều do bạn tự chịu trách nhiệm.

15. Cuộc đời này, có người ngưỡng mộ bạn, có người ghét bạn, có người đố kỵ với bạn, có người coi thường bạn, không sao cả, họ đều là người ngoài. Cuộc sống là như vậy, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đừng vì làm hài lòng người khác mà đánh mất bản chất của chính mình.

16. Càng trưởng thành càng nhận ra, không phải việc gì cũng cần được người khác công nhận. Và đôi khi, dù được công nhận cũng chưa chắc đã đúng. Chúng ta chỉ cần dũng cảm đưa ra lựa chọn của mình và chịu trách nhiệm tương ứng là đủ. Sai lầm là kinh nghiệm, đúng đắn là may mắn.

17. Thực ra, cuộc đời ai cũng vậy. Khi bạn hiểu rằng, cuộc sống và bản thân không phải để chiến thắng mà là để chung sống, bạn sẽ hiểu rằng có những điều dù không hợp lý nhưng bạn phải tin, những điều đó không vững chắc, bạn phải nương tựa.

18. Bạn phải bắt đầu từ bây giờ, mỉm cười đối diện với cuộc sống. Đừng than phiền cuộc sống cho bạn quá nhiều gian khổ, đừng than phiền cuộc sống có quá nhiều khúc khuỷu, đừng than phiền sự bất công trong cuộc sống. Khi bạn trải qua phồn hoa và ồn ào của thế gian, thấu hiểu mọi việc đời, bạn sẽ chợt hiểu ra: Cuộc sống không thể nào viên mãn, dù khổ cũng phải mỉm cười.

19. Cuộc đời mỗi người đều không tránh khỏi những thiếu sót và điều không như ý. Có lẽ chúng ta không có khả năng thay đổi sự thật này. Điều mà chúng ta có thể thay đổi chỉ là thái độ nhìn nhận những điều này. Hãy dùng thái độ bình thản để đối đãi với những thiếu sót và khổ nạn trong cuộc sống.