Xem cuộc đối thoại chua chát của 2 mẹ con trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, tôi thề sẽ không bao giờ nói "Mẹ sống vì con"

Không chỉ dừng lại ở một bộ phim, When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) còn truyền tải rất nhiều thông điệp hay về gia đình, tình yêu, hạnh phúc và cả sự mất mát. Xem và nghiền ngẫm, đôi lúc bạn sẽ nhận ra những sai lầm trong cách nuôi dạy con mà trước nay bản thân vẫn nghĩ rằng nó là đúng.

Trong tập mới nhất của phim, có một phân đoạn đã khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi “chột dạ”. Đó là cuộc hội thoại của Beom (bạn trai Geum Myeong) và mẹ anh ta:

- Mẹ: "Con thì có vấn đề gì chứ? Con nhạy cảm quá thôi. Mẹ đã làm tất cả vì con. Mẹ đã sống vì con. Con mà cưới con bé kia thì con bất hạnh hơn. Vậy tại sao con đối xử thế này với mẹ? Con là cuộc đời của mẹ mà. CUỘC ĐỜI CỦA MẸ!".

- Beom: "Đó LÀ CUỘC ĐỜI CỦA CON! LÀ CỦA CON! Con là thằng đần chưa bao giờ có điều con thực sự muốn trong cuộc đời của mình. Nhưng ít ra mẹ còn được vui. Mẹ vui lắm nhỉ?".

Cuộc nói chuyện không dài nhưng phản ánh thực tại phũ phàng trong hầu hết mọi gia đình và vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại. Là cha mẹ, ai cũng yêu thương, hy sinh vì con cái nhưng đôi khi sự đòi hỏi được báo đáp, hy vọng con phải được như mình mong muốn vô tình tạo thành áp lực khủng khiếp lên vai tụi nhỏ.

Mẹ đã sống vì con, con là cuộc đời của mẹ

Câu nói này phản ánh khi người mẹ coi con là trung tâm, là mục tiêu duy nhất để tồn tại, mọi hành động và quyết định của mẹ đều xoay quanh con. Đây là điều tự nhiên, bởi tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ dành cho con. Tuy nhiên, đôi khi sự hy sinh này không chỉ xuất phát từ tình yêu mà còn là một cách để mẹ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, đặc biệt khi mẹ vin vào đó để ép con sống cuộc đời hộ mình. Mẹ có thể đã phải từ bỏ những ước mơ, những hoài bão cá nhân vì không còn thấy giá trị nào ngoài con cái.

Sự hy sinh ấy đôi khi có thể biến thành áp lực vô hình, không chỉ với con mà cả với chính người mẹ. Mẹ sống vì con, nhưng con lại không được sống vì chính mình. Những ước mơ của con bị gạt sang một bên, bởi mẹ đã đặt lên vai con một trách nhiệm không nhỏ: Trở thành lý do để mẹ tiếp tục tồn tại, là sự hoàn thiện mà mẹ thiếu hụt. Cảm giác ấy có thể khiến con cảm thấy nặng nề, không thể phát triển theo cách riêng của mình, không thể tìm thấy con đường cho chính bản thân mà không phải gánh vác kỳ vọng và niềm tin quá lớn từ mẹ.

Dù tình yêu của mẹ vẫn luôn hiện diện, nhưng đôi khi, tình yêu ấy lại trở thành một hình thức kiểm soát, một bóng mờ che lấp không gian riêng của con. Mẹ muốn con hạnh phúc, nhưng lại quên mất rằng con cũng cần có không gian để sống cho chính mình, để tìm thấy những ước mơ và mục tiêu riêng.

Nhưng đó là cuộc đời của con

Câu đáp trả của cậu con trai khiến tất cả những ai làm cha mẹ đều nhìn thấy mình trong đó. Đứa trẻ, dù không nói ra, nhưng cái tôi của nó đã bị kiểm soát, sống lệ thuộc vào những gì mẹ muốn, những kỳ vọng của mẹ đặt lên vai. Nó không được phép sống cho chính mình, mà phải luôn cố gắng làm hài lòng mẹ, làm vui lòng ba mẹ, quên đi cảm xúc, quên đi mong muốn riêng của bản thân.

Khi một đứa trẻ bị đặt trong tình huống này, nó dần mất đi khả năng nhận diện chính mình. Thay vì tự hỏi mình thích gì, muốn làm gì, đứa trẻ chỉ biết làm sao để mẹ vui, làm sao để không làm mẹ buồn. Cảm xúc của nó trở nên mờ nhạt, và những ước mơ, hoài bão của bản thân dần bị lãng quên. Mọi hành động, mọi quyết định trong cuộc sống của nó đều gắn liền với việc làm hài lòng người khác, chứ không phải làm điều gì khiến chính mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Hậu quả là, đứa trẻ lớn lên trong sự mơ hồ về bản thân. Nó không biết mình thực sự muốn gì, không biết cách để đứng vững với những ước mơ riêng. Mối quan hệ với mẹ, dù có vẻ đầy yêu thương, nhưng lại trở thành một gánh nặng vô hình. Nó cảm thấy mình phải sống để đáp ứng kỳ vọng của mẹ, và điều này khiến nó thiếu đi sự tự do trong việc tìm kiếm chính mình. Khi bước ra thế giới, đứa trẻ không đủ mạnh mẽ để đối mặt với thử thách, vì nó chưa từng học cách làm chủ cuộc đời của chính mình.

Cuối cùng, đứa trẻ không chỉ đánh mất bản thân mà còn khó có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, vì mọi thứ trong nó đã được đan xen bởi những kỳ vọng và nhu cầu của người khác. Và dù tình yêu của mẹ vẫn luôn tồn tại, nó trở thành một sự trói buộc, một mớ bòng bong khiến đứa trẻ không thể thở, không thể tìm thấy lối đi riêng cho cuộc đời mình.

"Mẹ sống vì con mà" - Áp lực vô hình đặt lên vai tụi nhỏ

Mẹ sống vì con - Câu nói ấy, dù mang ý nghĩa đầy yêu thương, đôi khi lại trở thành một gánh nặng mà mẹ vô tình đặt lên con. Con không chỉ phải sống cho bản thân mình mà còn phải sống vì giấc mơ và kỳ vọng của mẹ, một trọng trách mà chúng chưa bao giờ tự lựa chọn.

Vì thế, thay vì yêu thương con theo cách mà mẹ cho là đúng, mẹ hãy yêu thương con đúng cách. Hãy dạy dỗ, khuyên răn con, nhưng đừng áp đặt. Mẹ là người định hướng con, dẫn dắt con đến với sự đúng đắn, nhưng đừng quên rằng con cũng có quyền tự chọn con đường của riêng mình. Mẹ chỉ có thể là người hướng dẫn, chỉ cho con những giá trị, những nguyên tắc tốt đẹp, nhưng cuối cùng, con mới là người quyết định mình muốn trở thành ai, sống như thế nào.

Đừng ép con phải hoàn thành giấc mơ dang dở của mẹ, đừng để những ước mơ của mẹ trở thành gánh nặng cho con. Con có quyền sống cuộc đời của chính nó, không phải cuộc đời mà mẹ hình dung ra. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, với những sở thích, tài năng và ước mơ riêng. Mẹ không phải là người quyết định con phải trở thành ai, mà chỉ là người đồng hành, chia sẻ cùng con trong suốt hành trình đó.

Đừng nghĩ rằng vì mình đã nuôi dưỡng, đã chăm sóc con, con phải làm theo ý muốn của mẹ. Đấy là trách nhiệm của con, chứ không phải của mẹ. Mẹ có thể yêu thương và hướng dẫn con, nhưng cuối cùng, cuộc đời con là của con. Mẹ có thể dạy con những bài học về cuộc sống, nhưng đừng quên rằng con sẽ là người sống và trải nghiệm tất cả những điều đó. Sự tự do trong lựa chọn và quyền được sống theo cách của mình là món quà lớn nhất mà mẹ có thể dành cho con.