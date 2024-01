Xem clip Lisa Leon nói chuyện với bà nội, nhiều người thích mê điều này, phải công nhận mẹ Hà Hồ khéo dạy các con

Mới đây trên trang cá nhân, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà chia sẻ một số đoạn clip Lisa và Leon đang ôm ấp và vui vẻ trò chuyện với bà nội. Vừa nói chuyện, hai nhóc vừa có những biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt, những động tác "giơ tay múa chân" để diễn tả câu chuyện cho bà nội của Lisa khiến ai cũng phải bật cười, "tan chảy trái tim" vì đáng yêu quá đỗi!

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ấn tượng nhất là hai nhóc mới 3 tuổi nhưng đã có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với ông bà một cách lưu loát. Rất nhiều người cư dân mạng đã để lại lời khen cho Lisa và Leon.

Lisa và Leon nói chuyện với bà nội. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, Hồ Ngọc Hà có quan điểm rõ ràng trong việc dạy con đa ngôn ngữ để con không bị loạn. Rút kinh nghiệm từ Subeo, cô từng chia sẻ quan điểm việc dạy ngoại ngữ cho con với một fan như sau: "Tiếng Việt rất khó học nên các em sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả".

Trong cuộc sống hàng ngày, để giúp con học tiếng Anh hiệu quả, Hồ Ngọc Hà có một số "trợ thủ" đắc lực sau, các bậc phụ huynh có thể tham khảo:

- Các video tiếng Anh trên YouTube

Lisa và Leon cũng thường xuyên xem các chương trình, clip ca nhạc trẻ em bằng tiếng Anh trên YouTube. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ một clip cậu nhóc Leon hớn hở đọc từ "red" (đỏ) theo chương trình trên tivi.

Hiện tại có rất nhiều chương trình, video học tiếng Anh cho trẻ em trên YouTube hoàn toàn miễn phí. Các bậc cha mẹ có thể tận dụng để cho con nghe, tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ.

- Sách truyện tiếng Anh

Lisa và Leon có khá nhiều sách truyện bằng tiếng Anh. Không ít lần, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc hai nhóc tỳ nhà mình say sưa bên những trang chuyện và tập đọc các từ, cũng như thích thú chỉ vào các hình ảnh trong sách.

Tùy theo độ dày và chất liệu,... các cuốn sách truyện sẽ có giá dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn/cuốn. Một số quyển sách mà 2 nhóc tỳ này đang đọc có thể kể đến như: Hide And Seek Baby Animals With Flaps And A Suprise Pop Up, How To Suprise A Dad,...

- Thảm chữ cái tiếng Anh

Nhiều người từng tinh ý nhận ra một vật dụng đặc biệt trong căn phòng mà Lisa và Leon chơi đùa, đó là tấm thảm có in chữ cái tiếng Anh. Mỗi chữ cái sẽ được minh họa bằng một từ tiếng Anh, chẳng hạn chữ M - Mountain (núi), T - Tree (cây), Z - Zebra (ngựa vằn),... Không ít người thích thú cho biết, gia đình mình cũng có 1 tấm thảm như vậy để con vừa có thể vui chơi, vừa có thể kết hợp học chữ cái luôn.

Được biết, những tấm thảm trải sàn có in chữ cái để bé kết hợp vừa vui chơi, vừa học có nhiều mức giá, chất liệu và màu sắc. Một số tấm thảm có giá khá mềm, chỉ từ 90.000 - 250.000 đồng trở lên.

Được biết ngoài tiếng Anh, Lisa và Leon cũng đang được ba Kim Lý dạy thêm tiếng Thụy Điển.