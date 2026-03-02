Xem camera, mẹ phát hiện con gái 3 tuổi đang nói chuyện với người lạ, câu con nói khiến chị sững sờ: Sao mà khôn khéo thế!

Dù mới 3 tuổi, bé gái tại Tế Nam (Sơn Đông, Trung Quốc) đã khiến người mẹ ngỡ ngàng khi tự mình thực hiện giao dịch bán hàng và xử lý tình huống cực kỳ khéo léo khi người lớn vắng nhà.

Pha "chốt đơn" bất ngờ

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Tế Nam. Theo hình ảnh từ camera giám sát, người mẹ tranh thủ ra ngoài mua bánh, để con gái 3 tuổi cùng một bạn nhỏ khác trông tiệm. Trong lúc mẹ vắng mặt, một người đàn ông bước vào hỏi mua hàng.

Thấy trong tiệm chỉ có hai đứa trẻ, vị khách tỏ ra lúng túng. Tuy nhiên, bé gái đã chủ động cất giọng ngây thơ hỏi trước: "Chú muốn mua loại thuốc lá nào ạ?". Bất ngờ trước sự bĩnh tĩnh của cô bé, vị khách hỏi lại: "Người lớn nhà cháu đâu rồi?".

Thay vì trả lời trực tiếp rằng mẹ không có nhà, một hành động có thể gây rủi ro về an toàn, cô bé khẳng định chắc nịch: "Cháu cũng lấy được cho chú mà, chú muốn mua loại nào?". Khi khách yêu cầu nhãn hiệu thuốc lá "Bạch Tướng", cô bé không chỉ biết vị trí đặt hàng mà còn hỏi kỹ lại: "Chú lấy loại bao nhỏ (điếu nhỏ) hay bao lớn (điếu to) ạ?".

Giao dịch kết thúc nhanh chóng khi cô bé hoàn thành việc bán hàng mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ người lớn.

Sự tinh tế của "người bán hàng tí hon"

Người mẹ cho biết, khi đang đi trên đường thì điện thoại bất ngờ báo tin nhắn nhận tiền. Quay lại kiểm tra camera, chị không khỏi kinh ngạc trước sự thông minh của con gái. Chị chia sẻ bản thân vừa thấy lo sợ, vừa thấy tự hào. Lo vì để trẻ nhỏ ở lại một mình đối mặt với người lạ, nhưng lại ấm lòng khi thấy con xử lý mọi chuyện quá đỗi trưởng thành.

Điểm khiến cộng đồng mạng thán phục nhất chính là cách cô bé tránh câu hỏi về người lớn. Bằng cách trả lời "Cháu cũng lấy được cho chú", cô bé vừa đảm bảo việc kinh doanh cho mẹ, vừa khéo léo che giấu việc người lớn không có mặt, giúp giảm thiểu rủi ro an ninh cho bản thân.

Trẻ em là những "nhà quan sát" đại tài

Câu chuyện là minh chứng cho thấy khả năng quan sát và bắt chước của trẻ nhỏ thường bị người lớn đánh giá thấp. Có lẽ qua những lần quan sát mẹ tiếp khách và trao đổi hằng ngày, cô bé đã tự đúc kết cho mình quy trình bán hàng và cách đối thoại chuyên nghiệp.

Trong môi trường hiện đại, trẻ em không chỉ là những đối tượng cần được bảo bọc, mà còn là những thành viên đang âm thầm học hỏi và nỗ lực tham gia vào thế giới của người lớn theo cách riêng của mình. Chỉ cần trong một môi trường an toàn và phù hợp, khả năng của các bé chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc.

Nguồn: Sohu