Xe tải chở gà không đầu, xúc xích không rõ nguồn gốc

Ngày 23/12, Công an huyện Quế Phong ( Nghệ An ) cho biết, Đội CSGT-TT Công an huyện này vừa bắt giữ một chiếc xe tải chở 2 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiểm tra chiếc xe tải, CSGT phát hiện trên xe có lượng lớn

Theo đó, khoảng 5h10’ sáng 22/10, Tổ công tác của Đội CSGT -TT Công an huyện Quế Phong đang làm nhiệm vụ tại địa phận xã Tiền Phong (huyện biên giới Quế Phong) thì phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 37C-221.09 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên thùng xe tải có chở 7 thùng gà đông lạnh không đầu, 5 thùng chứa chân gà đông lạnh, 2 thùng xúc xích, 1 thùng cá viên chiên, tôm viên với tổng trọng lượng 200kg.

Số thực phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ

Làm việc với cảnh sát, tài xế Hồ Đình Toàn (SN 1986 trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) khai nhận, số hàng trên là của anh Đinh Công Quỳnh (SN 1991, trú tại xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Tại thời điểm kiểm tra, anh Đinh Công Quỳnh không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số thực phẩm nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản đưa người và số tang vật trên về trụ sở Công an huyện để tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo Công an huyện Quế Phong, dịp cuối năm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm gia tăng nên các đối tượng thường thu mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để mua bán. Nếu không được phát hiện kịp thời, số thực phẩm không đảm bảo có thể sẽ được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.