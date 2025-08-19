Xe khách lật trên đường Hồ Chí Minh, nhiều hành khách bị thương

Sáng 19-8, tin từ UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến nhiều hành khách bị thương.

Xe khách mất lái, lật nghiêng bên đường khiến nhiều người bị thương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS TP HCM lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Lắk – tỉnh Gia Lai.

Khi xe khách lưu thông qua địa bàn xã Krông Búk bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường, lật nghiêng.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 46 người. Người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã dùng xà-beng phá kính xe để đưa người bị nạn ra ngoài.

"Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nhiều hành khách bị thương nhẹ được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu" - một lãnh đạo UBND xã Krông Búk thông tin.