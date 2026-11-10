Xe hoa lao xuống ruộng, cô dâu lấm lem bùn đất ở Tuyên Quang: Chú rể kể diễn biến

Sự việc xảy ra sáng 10/11 trong lúc chú rể đang trên đường đi đón dâu trở về nhà.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô dâu lấm lem bùn đất khắp người. Đứng bên cạnh, chú rể gương mặt hoang mang. Trong khi đó, những người có mặt cũng an ủi, động viên, lau bùn đất cho cô dâu.

Sự việc đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời động viên cô dâu, chú rể vì không may gặp sự cố trong ngày trọng đại. Theo chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra sáng ngày 10/11 tại Tuyên Quang.

Hình ảnh cô dâu lấm lem bùn đất khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, chú rể trong clip là L.V.V. (SN 2005, trú xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang). V. kể, thời điểm xảy ra sự việc là khi anh cùng quan viên 2 họ đang trên đường đi đón dâu về nhà. Hai gia đình cách nhau khoảng 7km. Khi đoàn về đến đoạn đường cách nhà trai khoảng 1km thì xe hoa rơi xuống ruộng.

Sự việc khiến cô dâu chú rể hoảng sợ, cô dâu lấm lem bùn đất khắp người. Ngay sau đó, quan viên hai họ đã hỗ trợ, động viên đôi trẻ sớm ổn định tâm lý, trở về tắm rửa, thay quần áo để tiếp tục cử hành hôn lễ. Để yên tâm, sau lễ cưới, chú rể đã đưa vợ đi kiểm tra sức khỏe.

Chiếc xe hoa bị rơi xuống ruộng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, đại diện UBND xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xác nhận sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn thôn Bản Ban (xã Phù Lưu).

Vị đại diện UBND xã nói, thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa. Gió lớn thổi tung hoa trang trí trước đầu xe lên kính làm khuất tầm nhìn của tài xế khiến tài xế mất lái, lao xuống ruộng. Theo vị đại diện, rất may sự việc không gây thương vong về người song cả cô dâu, chú rể đề bị bùn bắn lên người.