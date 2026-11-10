Ngỡ ngàng trường mầm non ở Hà Nội trông như cung điện, hé lộ mức học phí khiến nhiều người tò mò

Hình ảnh ngôi trường mầm non ở Hà Nội với kiến trúc bề thế, nguy nga như cung điện khiến nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ, bất ngờ.

Mới đây, hình ảnh một trường mầm non tại Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cơ sở giáo dục này nằm trong một tòa biệt thự có kiến trúc nguy nga, bề thế, trông chẳng khác nào một cung điện.

Theo tìm hiểu, đây là Trường Mầm non Hoàng Gia Anh (RBIS International School), nằm tại phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Hình ảnh một ngôi trường mầm non ở Hà Nội đã gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Qua những hình ảnh được chia sẻ, ngôi trường gây ấn tượng với công trình kiến trúc tân cổ điển màu trắng, quy mô nhiều tầng. Mặt tiền được trang trí cầu kỳ với những ô cửa vòm cao, hệ thống cột lớn, ban công lan can con tiện cùng hàng loạt chi tiết phù điêu, hoa văn đắp nổi tinh xảo.

Phần mái được thiết kế với những vòm trang trí, phía trên là khu vực sân thượng rộng rãi. Toàn bộ công trình mang vẻ ngoài bề thế, sang trọng, khiến nhiều người liên tưởng đến những tòa lâu đài hay cung điện.

Ngay phía trước tòa nhà là biển hiệu Trường Mầm non Hoàng Gia Anh - RBIS International School. Sự kết hợp giữa kiến trúc biệt thự xa hoa và công năng giáo dục mầm non tạo nên hình ảnh khá khác biệt so với những ngôi trường quen thuộc. Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài, cơ sở này còn giới thiệu nhiều hạng mục phục vụ việc học tập, vui chơi của trẻ.

Theo thông tin giới thiệu trên website, trường có khu sân chơi ngoài trời rộng khoảng 0,5ha (5.000m2). Đây là không gian để trẻ tham gia các hoạt động vận động, vui chơi và khám phá thiên nhiên.

Kiến trúc của ngôi trường khiến nhiều người trầm trồ

Các lớp học được thiết kế theo hướng khoa học, trang bị nội thất và thiết bị giáo dục theo định hướng quốc tế, chú trọng sự thân thiện với môi trường. Đáng chú ý, trường còn có bể bơi bốn mùa dành riêng cho trẻ em.

Về chương trình đào tạo, cơ sở giới thiệu mô hình giáo dục song ngữ, kết hợp phương pháp STEAM nhằm khuyến khích trẻ khám phá, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo. Chương trình tiếng Anh được xây dựng theo chuẩn Cambridge.

Với diện mạo bề thế như một cung điện cùng hàng loạt tiện ích được giới thiệu, ngôi trường cũng khiến nhiều người tò mò về mức học phí để các bé có thể theo học tại đây. Theo thông tin công bố, trường tiếp nhận trẻ từ 12 đến 72 tháng tuổi, tương đương 1-6 tuổi. Mức học phí dao động từ 4 triệu đồng đến 9,9 triệu đồng/tháng.

Sau khi hình ảnh ngôi trường được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự trầm trồ trước kiến trúc có phần xa hoa, khác biệt của cơ sở giáo dục này. Một số ý kiến hài hước ví von đây giống như cung điện dành cho các "hoàng tử, công chúa".

Bên cạnh đó, thông tin về cơ sở vật chất, sân chơi rộng và bể bơi bốn mùa cũng thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Một số người bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về chương trình học, học phí và môi trường sinh hoạt để cân nhắc lựa chọn cho con.

Từ diện mạo bên ngoài đến những tiện ích được giới thiệu, ngôi trường đang trở thành chủ đề được chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt với những gia đình có con trong độ tuổi mầm non.