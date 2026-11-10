Người từng chuyển 80.000-500.000 đồng vào tài khoản VPBank 99886868 của Trương Minh Hoàng, khẩn trương trình báo Công an

Công an tỉnh Đắk Lắk tìm bị hại trong vụ vợ chồng livestream lợi dụng chiêu trò tâm linh để bán kết quả xổ số, lừa hàng nghìn người trên cả nước với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin trên báo Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án cặp vợ chồng lợi dụng tâm linh để lừa bán kết quả xổ số, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.

Báo Hưng Yên dẫn nguồn từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ khoảng cuối năm 2025 đến nay, đối tượng Dương Kim Sang (sinh năm 1993, trú tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) sử dụng các tài khoản Facebook mang tên “Sang Duong Shop”, “Hỷ Lộc” và tài khoản TikTok “Sang Duong Shop” để thường xuyên đăng tải video, bài viết có nội dung mang màu sắc tâm linh, dự đoán tài lộc như: “Bạn sẽ có nhiều may mắn và sẽ có lộc tài bất ngờ”, “Chiều nay tài khoản của bạn sẽ ting ting một số tiền khổng lồ”... nhằm thu hút sự chú ý, tạo sự tò mò cho người xem.

Nguồn ảnh: Báo Hưng Yên

Sau đó, Sang tổ chức livestream vào 15h và 20h30 hằng ngày trên Facebook, sử dụng hình ảnh, lời nói liên quan đến các yếu tố tâm linh như thần rắn, thầy, cô, ông hổ... để tạo lòng tin, khiến người xem tin rằng mình có khả năng dự đoán chính xác số đuôi kết quả xổ số kiến thiết 3 miền (gọi là “lộc”). Mỗi phiên livestream thu hút khoảng 2.000-3.000 tài khoản theo dõi trực tiếp.

Để nhận “lộc”, người xem được yêu cầu để lại số điện thoại trên livestream. Sau đó, nhân viên của Sang liên hệ qua Zalo, yêu cầu chuyển khoản từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng VPBank số 99886868, mang tên Trương Minh Hoàng (sinh năm 1994, chồng của Dương Kim Sang) để được tham gia các nhóm Zalo nhận số dự đoán.

Các nhóm Zalo này được thiết lập ở chế độ chỉ trưởng nhóm mới có quyền bình luận, đồng thời ẩn danh sách thành viên. Mỗi ngày, tài khoản trưởng nhóm thường sử dụng tên “Lộc Phát”, “Lộc lá”... để gửi các số đuôi kết quả xổ số. Người tham gia được dẫn dụ tin rằng mua vé số theo những con số này sẽ trúng thưởng. Mỗi nhóm thường hoạt động từ 3-5 ngày rồi giải tán.

Đến năm 2026, các đối tượng thay đổi thủ đoạn bằng cách yêu cầu khách hàng bình luận số điện thoại kèm ký hiệu quy ước trên livestream, sau đó gọi điện chốt đơn và giao hàng thu tiền hộ (ship COD) với giá tương tự. Người mua làm theo hướng dẫn nhưng kết quả hoàn toàn không trúng thưởng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là nạn nhân của phương thức thủ đoạn trên, nhanh chóng liên hệ làm việc tại số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoặc qua số điện thoại 069.4388.224/034.838.4918 (gặp Điều tra viên Hứa Quốc Thuận) để trình báo. Trường hợp không đến trình báo, cơ quan an ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng vào các chiêu trò bói toán, mua bán “số lộc” trên không gian mạng.