Hà Nội rào chắn một phần đường Nguyễn Trãi

Bắt đầu từ đêm 12/11, trục đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn cục bộ trong khung giờ 22h đến 5h sáng hôm sau nhằm phục vụ thi công hạng mục cáp điện ngầm ngang đường thuộc dự án Vành đai 2,5.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông, phục vụ đào rãnh cáp điện ngầm tại nút giao Vành đai 2,5 trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Hạng mục này thuộc dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2,5 của thành phố.

Hà Nội rào chắn cục bộ đường Nguyễn Trãi vào ban đêm để phục vụ thi công dự án Vành đai 2,5 - Ảnh minh hoạ.

Theo kế hoạch, việc rào chắn mặt đường Nguyễn Trãi sẽ kéo dài từ đêm 12/11 đến hết ngày 31/12. Đơn vị thi công sẽ thiết lập hàng rào di động trên cả hai chiều đường (hướng đi quận Hà Đông và hướng về trung tâm Hà Nội) với kích thước rào chắn dài 40m, rộng 3,75m.

Nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến lưu lượng phương tiện khổng lồ trên trục giao thông huyết mạch phía Tây, Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu chỉ được phép rào chắn và tổ chức thi công vào ban đêm, bắt đầu từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Dự án được tổ chức thi công cuốn chiếu theo 4 phân đoạn. Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi rào chắn, khôi phục mặt đường ngay sau khi hoàn thiện từng phần để triển khai điểm tiếp theo.

Đặc biệt, trước 5h sáng hằng ngày, toàn bộ máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ thi công phải rút khỏi hiện trường, tập kết an toàn vào bên trong phạm vi công trường Vành đai 2,5. Mặt đường Nguyễn Trãi phải được lu lèn, hoàn trả mặt đường để phục vụ người dân đi lại an toàn trong giờ cao điểm ban ngày, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vật liệu ngổn ngang gây cản trở giao thông.

Trong các dịp lễ, Tết, những ngày diễn ra sự kiện lớn tại khu vực hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thu dọn toàn bộ máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và khôi phục ngay hiện trạng hạ tầng.

Về công tác bảo đảm an toàn, hệ thống biển báo phải được đặt cách công trường từ 50m đến 200m. Tại vị trí rào chắn, nhà thầu phải bố trí đầy đủ chóp nón, đèn cảnh báo ban đêm, biển hạn chế tốc độ và người hướng dẫn.

Việc điều tiết, phân luồng tránh ùn tắc do chủ đầu tư và Cảnh sát giao thông phối hợp xử lý. Sở Xây dựng sẽ liên tục theo dõi diễn biến trên đường Nguyễn Trãi để tham mưu, thay đổi phương án giao thông kịp thời khi cần thiết.