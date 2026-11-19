Honda Hornet 2.0﻿ vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua một đơn vị kinh doanh xe máy tư nhân ở TPHCM. Đây là lần đầu tiên mẫu naked-bike﻿ này được đưa về nước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ.