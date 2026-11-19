Viettel vừa phát đi cảnh báo bảo mật khẩn cấp.

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Viettel cảnh báo bảo mật khẩn cấp: Nguy cơ nhiễm mã độc trên iphone ngay cả khi không bấm vào link!

Các chiến dịch tấn công sử dụng bộ công cụ khai thác Coruna/DarkSword có khả năng lợi dụng lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành iOS để xâm nhập thiết bị, chiếm quyền kiểm soát, đánh cắp dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm.

ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM: Trong một số kịch bản tấn công, thiết bị có thể bị khai thác mà không cần người dùng bấm vào đường link, tải ứng dụng hay xác nhận cài đặt mã độc. Việc truy cập hoặc tự động tải nội dung độc hại có thể tạo điều kiện cho mã độc khai thác lỗ hổng bảo mật.

Người dùng iPhone cần nâng cao cảnh giác, kể cả khi đang sử dụng các phiên bản iOS tương đối mới.

Viettel Telecom khuyến nghị khách hàng chủ động bảo vệ thiết bị:

Cập nhật iOS ngay: Kiểm tra và cài đặt phiên bản iOS mới nhất được Apple hỗ trợ cho thiết bị để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Bật cập nhật tự động: Đảm bảo thiết bị được bổ sung các bản vá bảo mật kịp thời.

Cảnh giác với nội dung không đáng tin cậy: Hạn chế truy cập website, đường link lạ và không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Không chủ quan khi không bấm vào link: Một số hình thức tấn công có thể khai thác thiết bị mà không cần người dùng thực hiện thao tác nhấp chuột.

Hướng dẫn cập nhật iOS: Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm → Tải về và cài đặt (nếu có bản cập nhật).