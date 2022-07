Xác định nguyên nhân vụ nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tử vong

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, chỉ vì mâu thuẫn tình yêu nam nữ mà 4 em đều là học sinh lớp 10, lớp 11 đã rủ nhau đánh em Đ.Q.H. (SN 2006, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang), khiến nam sinh lớp 10 này tử vong.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng hơn 20 giờ tối 11-7, em Đ.Q.H. đang dạy cho các cháu thiếu nhi ở nhà văn hoá thôn thì bất ngờ nhóm thanh niên lạ mặt đến và gọi em H. ra nói chuyện.

Khi hỏi tên và xác nhận đó là em H., các đối tượng trong nhóm thanh, thiếu niên bất ngờ lao vào đánh hội đồng nam sinh này. Khi thấy em H. gục xuống, nhóm thanh, thiếu niên lạ mặt lập tức lên xe đạp diện bỏ đi. Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán và nạn nhân được tiến hành cấp cứu tại chỗ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo về vụ trọng án, Công an huyện Ninh Giang, Phòng Cảnh sát hình sự và lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương có mặt, tiến hành điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm gây án.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định được 4 nghi phạm đã gây ra cái chết của em Đ.Q.H..

Theo chính quyền địa phương, nam sinh H. vừa học hết lớp 10D trường THPT Khúc Thừa Dụ (cùng huyện Ninh Giang) hiện đang nghỉ hè và có tham gia hoạt động hè tại địa phương. Trong cuộc sống hàng ngày, em H. là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai và chiều nay, nam sinh có đưa các cháu thiếu nhi của xã Hồng Phong tham gia giải bóng đá U10 huyện Ninh Giang.

Theo đại diện Ban Giám hiệu trường THPT Khúc Thừa Dụ, nam sinh H. có học lực khá và quá trình học ở trường ngoan ngoãn, không mâu thuẫn với ai trong trường, lớp. Nam sinh Đ.Q.H. là con trai út trong gia đình, có bố đang làm Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho hay quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập 4 nghi phạm đến cơ quan công an làm việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định 2 ngày trước đó, P.Q.C. (SN 2005, trú tại xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang) cho rằng em Đ.Q.H. tán tỉnh người yêu của C. trên mạng xã hội nên đã rủ thêm 3 đối tượng cùng trú tại xã Đông Xuyên gồm: N.T.L. (SN 2005), V.V.Đ. (SN 2004) và P.V.T. (SN 2005) đi tìm H. để đánh nhưng không tìm được.

Đến khoảng 20 giờ ngày 11/7, C. cùng 3 đối tượng trên đi 2 xe đạp điện đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội. Thấy H. có mặt tại đây, các đối tượng gọi ra ngoài rồi L., T., Đ. dùng chân, tay đánh H. dẫn đến hậu quả đau lòng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy H. tử vong do chấn thương đầu gáy gây phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não hai bên và tiểu não...

Được biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên Công an huyện Ninh Giang đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền.