Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng đến tử vong khi đang dạy ngoại khóa cho thiếu nhi

Trước đó, tối 11/7, nam sinh Đ.Q.H (SN 2006, trú xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang) đang dạy ngoại khóa cho các cháu thiếu nhi tại nhà văn hoá thôn, bất ngờ có nhóm thanh niên đến gọi H ra nói chuyện, rồi lao vào đánh khiến nam sinh lớp 10 ngã gục xuống đất. Sau đó, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân xã Hồng Phong đã đưa Đ.Q.H vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nam sinh này tử vong sau đó. Đồng thời báo chính quyền sở tại.

Lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường để điều tra. Do vụ án mạng nghiêm trọng, nên đơn vị đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây án.

Đ.Q.H là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, vừa học xong lớp 10 Trường THPT Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang). Trong thời gian nghỉ hè, nam sinh này tham gia hoạt động hè, đưa các cháu thiếu nhi tham gia hoạt động đá bóng giải U10 tại địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.