Xác định nguyên nhân 17 công nhân nhập viện sau bữa ăn tại công ty

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, tất cả 17 bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Joint Well Việt Nam (Khu Công nghiệp Tứ Hạ, phường Hương Trà, TP Huế) hiện ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Trước đó, Sở Y tế phối hợp Trung tâm Y tế Hương Trà đã lấy mẫu thức ăn lưu bữa trưa 11/11 gửi Viện Pasteur Nha Trang và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu cá ngừ chiên (thức ăn thừa từ bữa trưa 11/11) ghi nhận hàm lượng Histamin 4.585 mg/kg. Theo Sở Y tế, đối chiếu kết quả điều tra và triệu chứng lâm sàng, vụ ngộ độc nhiều khả năng do Histamin trong cá ngừ.

Sau khi được chăm sóc, điều trị, 17 công nhân nghi bị ngộ độc đã ổn định sức khỏe, được xuất viện. (Ảnh: CTV)

Hiện Sở Y tế tiếp tục làm việc với hộ kinh doanh H.T.M.L. và các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Trước đó, lúc 13h ngày 11/11, Sở Y tế TP Huế nhận thông tin từ Trung tâm Y tế Hương Trà về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, Sở Y tế cử đoàn công tác phối hợp để xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý theo quy định.

Đoàn công tác đã làm việc tại Trung tâm Y tế Hương Trà và bếp ăn tập thể Công ty TNHH Joint Well Việt Nam. Đến 15h30 ngày 12/11, ghi nhận 17 trường hợp nhập viện với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, nổi mảng đỏ, đau bụng, tiêu chảy. Tròng đó, tung tâm y tế Hương Trà tiếp nhận 16 bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 1 bệnh nhân.

Qua điều tra dịch tễ, 17 bệnh nhân đều xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, khó thở, nổi mảng đỏ, bụng khó chịu và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trưa tại bếp ăn của công ty từ 11h30 - 12h30 với thực đơn gồm cơm trắng, cá ngừ chiên, củ cải kho tôm, trứng gà đổ chả và canh cải nấu tôm.

Cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống tại bếp ăn tập thể của công ty trên là hộ kinh doanh Hoàng Thị Mỹ L. có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp ngày 12/12/2023.