Sạt lở đèo Khánh Lê: Giải cứu 20 người mắc kẹt

Chiều 18/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp cận, giải cứu được 20 người cùng 7 phương tiện bị mắc kẹt giữa đèo Khánh Lê. Đây là những nạn nhân bị mắc kẹt trên đèo do sự cố sạt lở nghiêm trọng trong những ngày qua.

Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng tiếp cận và trao thực phẩm cho những người bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê do sự cố sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: CACC)

Theo Thượng tá Tiếp, đêm 16/11 tại Km45, quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê xảy ra một trận sạt lở đất đá lớn khiến tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang gây ách tắc hoàn toàn.

Nhiều người dân và du khách đang trên đường xuống Khánh Hoà và lên Lâm Đồng đã phải quay đầu. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, một đoạn đường khác cũng bị sạt lở cách địa điểm sạt lở đất đá trước một khoảng không xa khiến 7 phương tiện mắc kẹt giữa lưng chừng đèo thuộc địa phận xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Trong số này có 4 xe tải chở hàng và 3 xe của khách du lịch. Tổng cộng 20 người bị cô lập hoàn toàn, không thể di chuyển hay tìm kiếm sự giúp đỡ về lương thực.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Lâm Đồng đã huy động xe máy múc, xe tải vào cuộc giải cứu.

Sau nhiều giờ nỗ lực dọn dẹp các điểm sạt lở lớn nhỏ, đến khoảng 17h ngày 18/11, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận được những người bị cô lập, trao thực phẩm và nước uống cho người dân.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tập trung đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, tại Km45 trên quốc lộ 27C, thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp tai nạn do sạt lở đất. Khi đến địa điểm trên, một số lượng đất đá đổ vào bên phải xe khách làm 6 người tử vong, 16 người bị thương và xe bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ, tiếp cận hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê và giải cứu được 4 xe và 9 người đang mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, đưa về trụ sở công an xã Đạ Chais (thuộc huyện Lạc Dương, Lâm Đồng cũ) trú ẩn qua đêm an toàn.