Xác định giấy tờ pháp lý liên quan quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử nạn

Ngày 8/9, nguồn tin Tiền Phong cho hay, đã xác định các giấy tờ pháp lý liên quan đến công trình xây dựng và điều kiện hoạt động cơ sở karaoke An Phú.

Cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Lê Anh Xuân làm (SN 1980, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Karaoke An Phú có những giấy tờ liên quan sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 46F8029222 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp đổi ngày 7/9/2016; giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự do Công an thành phố Thuận An cấp ngày 31/7/2017; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 93 do Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thành phố Thuận An cấp ngày 15/11/2016; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vào khoảng 20h50 ngày 6/9, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Điểm khởi phát lửa cháy ở khu vực tầng 2. Do khu vực cháy ở lối ra vào nên các nhân viên và khách lùi vào phòng cố thủ chờ cứu viện.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy các địa phương và Công an thành phố Hồ Chí Minh đến chi viện, luân phiên cứu nạn.

Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương các phó giám đốc trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng chức năng đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất .

Chiều ngày 7/9, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an đã đến hiện trường cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ.

Trưa ngày 7/9, chính quyền địa phương đã đến Bệnh viện Đa khoa An Phú (TP.Thuận An) thăm, động viên các nạn nhân vụ cháy.

Hiện còn 5 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định

Trước đó, ngay khi nhận tin báo về vụ cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong cơ sở ra ngoài; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao đặc biệt là các cơ sở kinh doanh Bar, vũ trường, karaoke… để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC, tránh xảy ra hỏa hoạn tương tự.

Theo báo cáo mới nhất từ ngành chức năng, vụ hỏa hoạn khiến 32 người tử vong (15 nữ, 17 nam). Nguyên nhân vụ cháy do chập điện.