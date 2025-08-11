Wonang Made in Korea: Khi “gu bếp” chuẩn Hàn lên ngôi, chuẩn tiện nghi cho căn hộ hiện đại

Từ Hàn Quốc đến Việt Nam: Hành trình mang chuẩn sống tinh tế vào gian bếp

Là người đam mê phong cách nội thất nhà bếp Hàn Quốc, bạn luôn tìm kiếm những sản phẩm vừa đẹp, vừa bền, lại tiện nghi đến từng chi tiết? Vậy thì Wonang chính là chiếc chậu rửa "trong mơ". Đây là thương hiệu chậu rửa luôn được đánh giá cao bởi chất lượng vượt trội và thiết kế hiện đại, tinh tế. Không chỉ vậy, trên các sàn thương mại điện tử nước này, những sản phẩm của Wonang cũng trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Wonang Made in Korea là dòng chậu rửa được yêu thích tại Hàn Quốc

Vậy điều gì khiến Wonang Made in Korea được người dùng yêu thích đến vậy? Đó là sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại, mang đến một trải nghiệm sống tiện nghi và đẳng cấp.

Thay vì sử dụng những loại inox thông thường, Wonang Made in Korea được làm từ chất liệu thép không gỉ POSCO 304 cao cấp, do tập đoàn thép hàng đầu thế giới Posco (Hàn Quốc) sản xuất. Loại thép này nổi bật với khả năng chống ăn mòn vượt trội, bền đẹp và sáng bóng theo thời gian, ngay cả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Chậu rửa Wonang Made in Korea ứng dụng công nghệ ép khuôn liền khối. Toàn bộ sản phẩm được tạo thành từ một tấm thép duy nhất, không có khe hở hay mối nối. Điều này tạo nên vẻ ngoài liền mạch, tinh giản đồng thời còn giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Wonang Made in Korea chinh phục người dùng với thiết kế tinh tế đậm chất Hàn cùng công nghệ hiện đại, tiên tiến

Đáy chậu có lớp đệm AL-Pad và PE-Pad đặc biệt, giúp giảm thiểu tiếng ồn khó chịu khi rửa đồ và chống đọng nước, bảo vệ tủ bếp khỏi ẩm mốc. Hệ thống thoát nước lớn kết hợp với bộ lọc thông minh có thể tháo rời cũng giúp bạn dễ dàng loại bỏ cặn thức ăn mà không lo tắc nghẽn.

Chậu rửa Wonang Made in Korea còn chinh phục người trẻ bởi thiết kế hiện đại và tinh tế, mang đậm dấu ấn Hàn Quốc. Với đường nét tối giản, góc bo mềm mại cùng bề mặt sáng bóng, dễ dàng hòa quyện vào mọi phong cách nội thất, từ tối giản, hiện đại đến sang trọng. Bên cạnh đó, lòng chậu sâu kết hợp với kích thước rộng rãi mang đến sự thoải mái tối đa khi sử dụng, giúp dễ dàng thao tác với những dụng cụ nấu nướng cồng kềnh mà không lo bị bắn nước ra ngoài.

Tân Á Đại Thành: Cầu nối đưa chuẩn Hàn về với bếp Việt

Đứng sau cú "chào sân" ấn tượng của Wonang tại Việt Nam là sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Tập đoàn Wonang Hàn Quốc. Ngoài việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, Tân Á Đại Thành còn xây dựng hệ thống bảo hành điện tử và dịch vụ hậu mãi toàn quốc, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng từ khâu mua hàng cho đến khi sử dụng.

Ông Kwon Woo Sang, Tổng Giám đốc Liên doanh Tân Á Đại Thành - Wonang, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng. Người tiêu dùng Việt, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng chú trọng đến chất lượng và tính thẩm mỹ của các sản phẩm nội thất. Sự yêu thích dành cho hàng Hàn Quốc cũng là một yếu tố quan trọng. Đó là lý do chúng tôi quyết định nhập khẩu sản phẩm chậu rửa Wonang Made in Korea về bán tại Việt Nam, đồng thời cũng đã sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Wonang ngay tại thị trường này."

Wonang Premium và Wonang Eco là lựa chọn phù hợp cho những gia chủ tìm kiếm một thiết bị nhà bếp mang tiêu chuẩn quốc tế với giá cả hợp lý

Theo đó, Tân Á Đại Thành đã cùng Wonang sản xuất dòng sản phẩm Wonang Premium và Wonang Eco tại nhà máy Tân Á Đại Thành Long An theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, giá mềm hơn nhưng chất lượng vẫn "rất gì và này nọ". Từ thiết kế hiện đại, chất liệu inox 304 dày dặn, công nghệ ép khuôn liền khối đến độ tiện dụng khi lắp đặt - mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, phù hợp với không gian bếp và thói quen nấu nướng của các gia đình Việt.

Chậu rửa cũng có "gu", bạn đã chọn đúng?

Với người trẻ hiện đại, mỗi chi tiết trong không gian sống đều phản ánh phong cách riêng - từ bộ sofa, ánh sáng cho đến… chậu rửa. Một chiếc chậu rửa bát đẹp không chỉ giúp bạn hứng thú hơn mỗi khi vào bếp, mà còn mang lại tiện lợi trong từng thao tác, giúp việc rửa bát trở nên nhanh gọn và sạch sẽ, giữ cho căn bếp luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Wonang dần trở thành cái tên nổi bật như một chuẩn mực mới cho không gian bếp hiện đại

Và đó chính là lý do tại sao Wonang được ví như "tuyên ngôn sống" dành cho thế hệ người dùng hiện đại - những người tìm kiếm sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ, từ thiết kế đến công năng, từ chất liệu đến dịch vụ hậu mãi.

