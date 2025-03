Waldencast Việt Nam ra mắt sản phẩm Obagi Medical BHA Toner công thức cải tiến, khẳng định cam kết chăm da chuẩn khoa học

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới khẳng định vị trí tiên phong của nhãn hiệu Obagi trong ngành dược mỹ phẩm, đồng thời cho thấy sự phát triển của Waldencast tại thị trường Đông Nam Á.

Tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc da tiên tiến

Với hơn 36 năm nghiên cứu chuyên sâu về da liễu, nhãn hiệu Obagi liên tục cải tiến các công thức chăm sóc da dựa trên khoa học, mang đến các giải pháp kiểm soát dầu nhờn, hỗ trợ kiểm soát mụn và cải thiện kết cấu da. Chăm da khoa học không chỉ là triết lý mà còn là kim chỉ nam trong quá trình phát triển sản phẩm của thương hiệu, dựa trên nghiên cứu da liễu, cơ chế sinh học của da và công nghệ tiên tiến.

Sản phẩm Obagi Medical CLENZIDERM M.D BHA Toner của Waldencast Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Đây là giải pháp chăm sóc da chuyên sâu, giúp kiểm soát dầu nhờn, giảm tắc nghẽn lỗ chân lông và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh dài lâu.

Đội ngũ bác sỹ Obagi Premier Partners và ban giám đốc Obagi Việt Nam tại buổi hội thảo ra mắt sản phẩm BHA cải tiến ở Hà Nội 17/2/2025

Bà Trần Thị Lan Anh, Giám đốc Điều hành Công ty Waldencast Việt Nam Khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: "Obagi Medical luôn đặt nền tảng khoa học lên hàng đầu trong mọi nghiên cứu phát triển sản phẩm. Với CLENZIDERM M.D BHA Toner, chúng tôi mang đến một giải pháp chăm sóc da chuyên sâu, giúp hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn và cải thiện sức khỏe làn da một cách toàn diện."

Dược sĩ Hoàng Hải Anh, Giám đốc Kênh Tiếp thị Y khoa của nhãn hàng Obagi, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng các sản phẩm của Obagi Medical, đặc biệt là CLENZIDERM M.D BHA Toner, sẽ mang lại giá trị thiết thực cho các chuyên gia da liễu và người tiêu dùng đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc da khoa học, hiệu quả."

Mới đây, vào ngày 06/01/2025, thương hiệu vinh dự được trao danh hiệu Best Beauty Brand of The Year – Thương hiệu mỹ phẩm tốt nhất năm tại Luxuo Asia Awards 2024 (LAA 2024). Giải thưởng danh giá này ghi nhận những thương hiệu xuất sắc về đổi mới, sáng tạo và đẳng cấp, đặc biệt tại thị trường châu Á.

Phát triển tại thị trường Đông Nam Á và cam kết với người tiêu dùng

Công ty Waldencast PLC – chủ sở hữu của thương hiệu Obagi Medical, được niêm yết trên sàn NASDAQ (WALD) với vốn hóa thị trường là 400 triệu đô la Mỹ. Tầm nhìn của Waldencast là xây dựng một công ty đa thương hiệu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe da và các sản phẩm làm đẹp trên toàn thế giới. Hiện tại, Waldencast sở hữu 2 thương hiệu uy tín với tiềm năng toàn cầu rất lớn: Obagi - là thương hiệu chăm sóc da khoa học hàng đầu tại Hoa Kỳ và Milk Makeup - thương hiệu trang điểm cho giới trẻ giành được rất nhiều giải thưởng về sản phẩm xuất sắc tại Hoa Kỳ. Waldencast PLC đang mở rộng kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á với việc thành lập công ty Waldencast ở Việt Nam.

Obagi là nhãn hiệu được chuyên gia da liễu tin tưởng và sử dụng rộng rãi trong các phòng khám y khoa

Sự kiện ra mắt CLENZIDERM M.D BHA tại Hà Nội một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của nhãn hàng Obagi Medical trong ngành dược mỹ phẩm. Đây không chỉ là sự mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam mà còn là cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình chăm sóc da chuẩn khoa học, an toàn và hiệu quả.

Về nhãn hàng Obagi Medical:

Nhãn hàng Obagi tự hào đi tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc da tiên tiến. Từ việc là thương hiệu tiên phong thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm của chúng tôi trên tất cả các loại da và tông màu da, đến việc thiết lập tiêu chuẩn vàng cho chăm sóc da, những đột phá của chúng tôi đã nâng cao tiêu chuẩn cho toàn bộ ngành chăm sóc da. Những nhà đổi mới thực sự không bao giờ nghỉ ngơi. Obagi mong muốn đạt được mức độ xuất sắc hơn nữa về chăm sóc da trong những năm tới.

