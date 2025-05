WAG thanh lịch Doãn Hải My và WAG thị phi Chu Thanh Huyền: Cuộc so kè không hồi kết phía sau sân cỏ

Trong làng bóng đá Việt Nam, hai nàng WAG nổi bật là Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải - luôn là cái tên thu hút sự chú ý cực lớn của công chúng. Dù mỗi người mang một phong cách riêng biệt, nhưng qua những cuộc bàn luận của cư dân mạng, cả hai luôn bị so sánh với nhau, tạo nên cuộc so kè không hồi kết giữa sự thanh lịch và những ồn ào thị phi.

Doãn Hải My – Nét đẹp thanh lịch, chuẩn tiểu thư Hà thành

Doãn Hải My, vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, luôn được biết đến với vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát và phong cách thời trang tinh tế. Cô thường xuất hiện trong những bộ trang phục nền nã, tôn lên khí chất "bạch nguyệt quang" chuẩn tiểu thư Hà thành. Ngay cả khi ở nhà, cô vẫn giữ được vẻ gợi cảm nhẹ nhàng, khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Doãn Hải My còn ghi điểm với lối sống thanh lịch, tránh xa những ồn ào không đáng có. Cách cô nàng đáp trả những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội cũng cực kì văn minh, được khen EQ cao, có học thức. Cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình và phát triển bản thân, tạo dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, độc lập và tinh tế .

Doãn Hải My ghi điểm trong mắt công chúng nhờ sự thanh lịch, tri thức

Bà xã Đoàn Văn Hậu né xa những thị phi, tập trung phát triển bản thân và xây dựng gia đình

Chu Thanh Huyền – Nàng WAG thị phi với những ồn ào không dứt

Trái ngược với Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền, vợ của tiền vệ Quang Hải, lại thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những drama liên quan đến kinh doanh và phát ngôn gây tranh cãi. Cô từng bị soi hành động bị cho là thiếu lễ phép với mẹ đẻ trong chính ngày ăn hỏi của mình, phản pháo cực căng bình luận của anti-fan, phát ngôn ẩn ý "rồng - tôm" gây mất thiện cảm hay màn đấu tố cực căng với đối tác kinh doanh... Thời gian gần đây, bà xã Quang Hải còn vướng vào các ồn ào liên quan đến quảng cáo bất chấp và việc kinh doanh online cũng dính lùm xùm.

Dù từng thừa nhận bản thân mang "số thị phi", nhưng những ồn ào xung quanh Chu Thanh Huyền vẫn liên tiếp diễn ra khiến cô nàng trở thành nàng WAG dẫu nổi tiếng cũng có lượng anti-fan không hề nhỏ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô vẫn có một lượng người hâm mộ nhất định, lượt follower đông đảo, độ hot nhất nhì dàn WAG Việt nhờ vào sự thẳng thắn và cá tính mạnh mẽ .

Chu Thanh Huyền nổi tiếng là nàng WAG thị phi

Những ồn ào xoay quanh Chu Thanh Huyền khiến Quang Hải cũng liên tục bị réo gọi

Khi 2 hình mẫu đối lập trong giới WAG Việt liên tục bị so sánh

Những màn so sánh không hồi kết mà cư dân mạng đặt ra giữa Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền phản ánh hai hình mẫu đối lập trong giới WAG Việt: một bên là sự thanh lịch, kín đáo; bên kia là sự cá tính, không ngại thị phi. Mỗi người đều có cách riêng để thu hút sự chú ý và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Trong khi Doãn Hải My chinh phục người hâm mộ bằng vẻ đẹp dịu dàng và lối sống kín đáo, thì Chu Thanh Huyền lại tạo dấu ấn với sự thẳng thắn và không ngại đối mặt với dư luận. Dù phong cách khác nhau, cả hai đều góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng trong làng bóng đá Việt phía sau sân cỏ.

Cuộc so kè giữa Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền không chỉ là sự đối lập về phong cách cá nhân, mà còn phản ánh những lựa chọn khác nhau trong cách xây dựng hình ảnh và đối mặt với dư luận. Dù theo đuổi con đường nào, cả hai đều là những người phụ nữ nổi bật, góp phần tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho giới WAG Việt.

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My giữ mối quan hệ xã giao vừa đủ

Hai nàng WAG thường bị so sánh với nhau

Dù vậy hai nàng WAGs vẫn giữ quan hệ tôn trọng lẫn nhau bởi Quang Hải và Văn Hậu vô cùng thân thiết