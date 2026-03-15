Vứt thứ này ra vườn, chuột tự nhiên "tránh xa ba mét", cây cối được “yên thân”

Khi những tháng ấm áp đang đến gần, bạn có thể sẽ dễ bắt gặp chuột trong nhà hơn. Mùa xuân là thời điểm sinh sản quan trọng của chúng, đồng nghĩa với việc chúng luôn đói, tìm nơi trú ẩn và sinh sôi rất nhanh – và thật không may, nhà của chúng ta lại trở thành nơi lý tưởng để chúng làm tổ.

Nếu không chuẩn bị trước và phớt lờ các dấu hiệu ban đầu, tình trạng này có thể nhanh chóng dẫn đến việc chuột xuất hiện tràn lan trong nhà. Không chỉ chi phí diệt chuột có thể khá tốn kém, mà còn có nguy cơ mắc các bệnh do chuột mang theo. Đồng thời, chuột có thể phá hoại cây trồng của bạn. May mắn là có thể có một cách đơn giản để xua đuổi chúng – và chi phí cũng rất rẻ.

Theo Glen Peskett, chuyên gia DIY (tự sửa chữa, làm đồ tại nhà) tại cửa hàng dụng cụ Saxton Blades (Anh), có một nguyên liệu trong bếp có thể giúp xua đuổi chuột khỏi nhà quanh năm: tỏi.

Ông cho biết: “Tỏi là loại thực phẩm được ưa chuộng trên khắp thế giới, có mùi thơm đặc trưng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể làm tăng hương vị cho bất kỳ món ăn nào. Nhưng đối với chuột thì khác. Mùi hăng và nồng của tỏi chính là ‘cơn ác mộng’ của chúng.”

Tỏi có thể giúp xua đuổi chuột hiệu quả khỏi khu vườn.

“Chuột phụ thuộc rất nhiều vào khứu giác để định hướng và tìm thức ăn. Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh có mùi rất mạnh, khiến khứu giác của chúng bị quá tải và làm chúng mất phương hướng. Những hợp chất này cũng là thứ chuột thường liên tưởng đến các chất độc hại, vì vậy chúng sẽ tự nhiên tránh xa những khu vực có mùi tỏi, bao gồm cả ngôi nhà của bạn.”

Cách dùng tỏi để xua đuổi chuột

Bạn có thể đặt các tép tỏi ở những điểm mà chuột có thể chui vào nhà. Chúng thường bị thu hút bởi những khu vực như tầng hầm, gara, nhà bếp và thậm chí cả gác mái, vì vậy hãy đặt tỏi gần các vết nứt, khe hở và lối ra vào ở bên ngoài ngôi nhà, khu vườn.

Ngoài ra, tinh dầu tỏi, ớt cayenne (ớt đỏ cay) và giấm táo cũng có thể giúp xua đuổi những loài gây hại đang có ý định xâm nhập vào nhà bạn.

Tuy nhiên, không chỉ các chất xua đuổi mới tạo ra sự khác biệt. Việc thực hiện những công việc khác, chẳng hạn như dọn dẹp bớt đồ đạc lộn xộn, cũng có thể loại bỏ những không gian ẩn nấp mà chuột có thể dùng để làm tổ.

Rác thải thực phẩm cũng là yếu tố thu hút chuột rất lớn, vì vậy hãy đậy kín thùng rác, mang rác đi đổ thường xuyên và nhanh chóng lau dọn bất kỳ thức ăn hay chất lỏng nào bị đổ ra.

Cuối cùng, hãy kiểm tra các vết nứt hoặc khe hở, đặc biệt là bên dưới cửa ra vào hoặc các lỗ thông gió, và trám kín chúng lại. Ngay cả những lỗ nhỏ nhất cũng có thể cho phép chuột cống và chuột nhắt chui lọt.

Tóm lại, tỏi có thể giúp xua đuổi chuột nhờ mùi hăng khiến chúng mất phương hướng. Bên cạnh đó, việc giữ nhà cửa sạch sẽ, bịt kín khe hở và quản lý rác thải cũng giúp hạn chế chuột hiệu quả.