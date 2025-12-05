Vượt thách thức thiên tai, du lịch Khánh Hòa tăng tốc trở lại.

Tháng 11/2025, Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng của ngành du lịch, bất chấp những ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ trên địa bàn. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 727.000 lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, khách quốc tế đạt 411.000 lượt, tăng 11,8%, khách nội địa đạt 316.000 lượt, tăng 10,7%. Tổng thu du lịch toàn tỉnh đạt 2.949 tỉ đồng, tăng 11,4%.

Như vậy, 11 tháng năm 2025, Khánh Hòa đã đón hơn 15,6 triệu lượt khách, tăng 16,4% và đạt 99,7% kế hoạch cả năm. Lượng khách quốc tế vượt 5,1 triệu lượt, tăng 17,5%, khách nội địa hơn 10,5 triệu lượt, tăng 15,9% và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 62.579 tỉ đồng, tăng 18,4%, cho thấy mức phục hồi mạnh và bền vững.

Khách quốc tế đến Khánh Hòa nghỉ dưỡng.

Để duy trì kết quả tích cực này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: tham mưu chính sách trọng tâm, đẩy mạnh xúc tiến, cải thiện khâu đón tiếp tại sân bay Cam Ranh, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng dịch vụ và chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Song song đó, công tác quy hoạch, tiêu chuẩn hóa dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch xanh và nâng cao ý thức môi trường tiếp tục được thúc đẩy.

Khách quốc tế chung tay vệ sinh môi trường bờ biển sau mưa lũ.

Tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương hoàn thiện giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, định hướng 2045, nhằm tạo nền tảng chiến lược cho giai đoạn tăng trưởng mới. Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động du lịch cũng được xử lý nhanh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi sau thiên tai.

Phát triển sản phẩm du lịch xanh và nâng cao ý thức môi trường tiếp tục được thúc đẩy.

Dù trải qua một tháng nhiều thách thức do mưa lũ, ngành du lịch Khánh Hòa vẫn giữ vững đà tăng trưởng hai con số, khẳng định sức bật và khả năng thích ứng của một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước.