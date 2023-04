Vượt mặt loạt thiết kế xa xỉ, UNIQLO "gây bão" với một món phụ kiện “vạn người mê”

Là một tín đồ yêu thích phong cách tinh giản, mang tính ứng dụng cao, chắc hẳn túi đeo vai sẽ là một món phụ kiện không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn. Item thời trang này ghi điểm với thiết kế tối giản nhưng vẫn thể hiện tinh thần ứng dụng cao cho cuộc sống hằng ngày, đặc biệt bạn có thể "cân cả thế giới" với sức chứa lớn. Cùng khám phá xem món phụ kiện này từ thương hiệu UNIQLO đã tạo nên sức ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng thời trang của người dùng trên khắp toàn cầu!



Từ khóa "gây bão" khắp mạng xã hội hóa ra là một phụ kiện quen thuộc với hội "fan cứng" UNIQLO

Trong bảng xếp hạng mới nhất của The Lyst Index, sản phẩm Round Mini Shoulder Bag hay còn gọi túi mini bán nguyệt của UNIQLO đã trở thành món hàng được săn lùng nhiều nhất trong quý 1/2023 (dựa trên tỷ lệ tìm kiếm và doanh số bán hàng). Kết quả này đem lại bất ngờ lớn bởi bảng xếp hạng thường chỉ có sự xuất hiện của các thương hiệu thời trang xa xỉ như Gucci hay Prada, và hiếm khi các thương hiệu mang phong cách tối giản chiếm các vị trí cao. Điều gì khiến chiếc túi mini bán nguyệt của UNIQLO trở thành tâm điểm chú ý?

Những từ khóa về sản phẩm này của UNIQLO trở nên hot hit trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok. Với các chỉ số ấn tượng điển hình là hashtag #uniqlobag đã đạt tới 63,1 triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội và thử thách #uniqlobagchallenge đã được xem hơn 600 nghìn lượt trên TikTok. Có thấy, sức ảnh hưởng của mạng xã hội trong việc thúc đẩy sự lan tỏa của một sản phẩm và cũng cho thấy UNIQLO đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với người tiêu dùng bằng sự tối giản và tính ứng dụng cao giúp bạn có thể cân mọi outfit.

Hashtag #uniqlobag và #uniqlobagchallenge đạt hơn 60 triệu lượt xem và tham gia thử thách trên Tiktok

Trong những video về túi mini bán nguyệt của UNIQLO, những tín đồ yêu thích thời trang rất thích thú khi có thể mang theo cả thế giới bên mình chỉ gói gọn trong vỏn vẹn chiếc túi bé xinh. Tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ thích thú gọi đây là "chiếc túi ba gang" vì sự tiện dụng cũng như khả năng "cân trọn" mọi outfit của nó.

Outfit nào cũng chỉ cần chiếc túi đeo vai của UNIQLO là đã đủ điểm nhấn, lại tiện dụng!

Với màu sắc đa dạng, UNIQLO mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn để phù hợp với đa dạng các outfit. Không chỉ có những thiết kế đơn sắc, mẫu túi mini bán nguyệt của UNIQLO còn gây sức hút khi xuất hiện cùng với các họa tiết được sáng tạo bởi các nhà thiết kế nổi tiếng điển hình là họa tiết nghệ thuật POP ART của nghệ sĩ Keith Haring, túi mini bán nguyệt phiên bản đặc biệt này hứa hẹn sẽ là một phụ kiện hoàn hảo tạo điểm nhấn nổi bật cho bộ trang phục của bạn, đặc biệt là trong mùa hè này.

Túi mini bán nguyệt thiết kế mới cùng họa tiết đặc trưng từ nghệ thuật POP ART của nghệ sĩ Keith Haring

Một chiếc áo thun trơn từ BST UT kết hợp cùng quần jeans và điểm nhấn là chiếc túi mini bán nguyệt với loạt họa tiết POP ART sẽ là điểm nhấn đầy cá tính trong set đồ, điển hình cho quan điểm thời trang "less is more" - tối giản nhưng vẫn thú vị, phóng khoáng và đầy sức hút.

Nhiều bạn trẻ thích thú cùng hoạ tiết POP ART của chiếc túi mini bán nguyệt UNIQLO kết hợp cùng Nghệ sĩ Keith Haring

Hay đối với những cô nàng yêu thích sự nữ tính thì đây chắc chắn là "chân ái" giúp bạn nổi bật ở bát cứ đâu. Nếu bạn chọn tận hưởng ngày mới trong một chiếc đầm nhẹ nhàng, thì chiếc túi mini bán nguyệt sẽ luôn là trợ thủ đắc lực giúp bạn "cân" lại vẻ cá tính của toàn bộ outfit.

Mùa hè năm nay bạn đã chọn được bộ cánh ưng ý cho chuyến đi xê dịch sắp tới chưa? Chiếc túi mini bán nguyệt "đang dậy sóng" này chắc hẳn là một món phụ kiện bạn không muốn bỏ qua, để hoàn thiện outfit mùa hè thật phong cách nhưng vẫn mang trọn cả thế giới theo bên mình. Cùng tham khảo sản phẩm tại đây!