Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình

Công an thành phố Cao Bằng kịp thời di chuyển người dân ngập lụt. Cùng với các điểm sạt lở tại Nguyên Bình, hàng nghìn cán bộ chiến sỹ Công an Cao Bằng cũng tỏa ra khắp các khu vực thiên tai, hỗ trợ nhân dân đến nơi an toàn.