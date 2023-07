Vương Sở Nhiên: Mỹ nhân tài sắc liệu có trở thành tiểu hoa đán thế hệ mới?

Năm 2017, cô chính thức ra mắt thông qua bộ phim Tướng Quân tại thượng The General Is Above. Trong phim, cô vào vai "chị họ" trong sáng, xinh đẹp và có khí chất mạnh mẽ, vai diễn của cô thậm chí còn nổi hơn cả vai của cặp nam nữ chính.