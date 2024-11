Thời điểm hiện tại, phòng vé Việt đang có một bộ phim lãng mạn khá đáng xem là "Ngày ta đã yêu" (tựa Anh: "We live in time"). Đây là tác phẩm của hãng phim độc lập danh tiếng A24, có sự tham gia của Andrew Garfield - một trong những mỹ nam điển trai và nổi tiếng nhất màn ảnh trong vai nam chính Tobias Durand. Vai nữ chính Almut Bruhl do mỹ nhân Florence Pugh đảm nhận.

"Ngày ta đã yêu" do Andrew Garfield và Florence Pugh đóng chính.

"Ngày ta đã yêu" nói về chuyện tình đong đầy cảm xúc của Tobias và Almut. Tobias là một người đàn ông vừa trải qua biến cố hôn nhân, còn Almut từng là một đầu bếp với sự nghiệp hứa hẹn. Định mệnh đưa cả hai gặp gỡ trong một lần Almut chẳng may đâm phải Tobias. Sau đó, trái tim họ dần rung động, để rồi cùng xây dựng tổ ấm có một cô công chúa. Thế nhưng, hạnh phúc của gia đình nhỏ này bất ngờ phải đối diện với cơn bão tố.

Cặp đôi diễn viên đã mang tới diễn xuất ấn tượng, đong đầy cảm xúc.

Bộ phim có những cảnh quay nóng bỏng nhưng đầy tính nghệ thuật.

Ở bộ phim này, Andrew Garfield và Florence Pugh được đánh giá là đã mang tới diễn xuất ấn tượng với "chemistry" tràn màn hình. Không chỉ vậy, Florence Pugh còn có một phân cảnh nóng bỏng hết nấc. Để mang tới cảm xúc trọn vẹn cho khán giả, nữ diễn viên không ngại trút sạch xiêm y. Dù vậy, cảnh 18+ này được đánh giá là đầy nghệ thuật, không phải hình thức câu kéo khán giả đáng lên án như một số tác phẩm khác.

Bộ phim "Ngày ta đã yêu" hiện đang chiếu ở các cụm rạp trên toàn quốc.