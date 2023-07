Phim của nam thần đẹp trai nhất thế giới tụt dốc thê thảm, lý do đến từ quyết định khó hiểu của ekip

The Witcher từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những series thuộc thể loại kỳ ảo - hành động hay nhất thế giới, thậm chí ngang hàng hoặc vượt qua bom tấn Game of Thrones. Bộ phim do Henry Cavill - người mới được TC Candler bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới cuối năm ngoài - đóng chính. Kịch bản dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Andrzej Sapkowski. Đồng thời, thương hiệu The Witcher cũng thu hút một cộng đồng người hâm mộ khổng lồ với loạt trò chơi điện tử do công ty CD Projekt RED sản xuất.

Henry Cavill đóng chính loạt phim The Witcher

Tuy nhiên, loạt phim này đang đứng trước hàng loạt sóng gió khi chỉ mới ra mắt mùa 3 vài ngày trước. Theo Screenrant, lượt khán giả theo dõi phim đã tụt khoảng 15% so với mùa 2 và giảm đến 60% so với mùa 1. Khi mua lại bản quyền thương hiệu The Witcher, Netflix đã không che giấu kế hoạch biến nó thành một vũ trụ phim với hàng loạt series, hoạt hình, tác phẩm điện ảnh để khai thác cộng đồng người hâm mộ đông đảo sẵn có. Tuy nhiên, ước mơ đó đang ngày càng trở nên xa vời.



Theo Screenrant, một trong những lý do lớn nhất dẫn đến việc khán giả quay lưng với The Witcher là quyết định rời thương hiệu của nam chính Henry Cavill. Cuối năm ngoái, diễn viên bất ngờ thông báo sẽ không giữ vai chính Geralt sau khi mùa 3 kết thúc. Netflix sau đó công bố Liam Hemsworth sẽ là người thay thế anh đảm nhận trọng trách này.

Henry Cavill quyết định rời The Witcher sau ba mùa

Nhiều nguồn tin cho rằng việc Henry Cavill bỏ vai diễn yêu thích của bản thân đến từ những bất đồng giữa anh và ekip sản xuất. Nam diễn viên cho rằng hãng phim đang đưa tác phẩm đi quá xa so với nguyên tác. Đối với các tác phẩm chuyển thể, người hâm mộ thường đòi hỏi ekip phải tôn trọng những câu chuyện gốc.



Tuy nhiên, đoàn phim The Witcher lại muốn cài cắm nhiều chi tiết sáng tạo để làm mới kịch bản. Ngay từ mùa 1, ekip đã sáng tạo thêm một nhiều câu chuyện về các nhân vật, liên tục thay đổi cả ngoại hình lẫn số phận của họ. Điều này xảy ra quá nhiều khiến không ít khán giả bất bình.

Nhiều nhân vật trong The Witcher bị nhận xét có ngoại hình và tính cách khác xa bản tiểu thuyết, trò chơi điện tử

Henry Cavill cũng từng úp mở về việc không hài lòng với những thay đổi này: “Điều khó khăn nhất với tôi trong dự án này là cân bằng tầm nhìn của các nhà làm phim với tình yêu của mình cho The Witcher. Tôi muốn thuyết phục họ mang phiên bản Geralt đó lên màn ảnh… Điều tôi đấu tranh không phải là nhân vật có thêm thoại, mà là mang thêm những tình tiết trong tiểu thuyết vào phim. Tất cả những điều tôi đòi hỏi và cầu xin là hãy bám sát nguyên tác hơn nữa”.



Một lý do khác khiến lượt xem The Witcher suy giảm là chất lượng mùa trước đó bị đánh giá khá tệ. Trong khi mùa 1 đạt điểm “tươi” 89% trên Rotten Tomatoes, mùa hai chỉ đạt thành tích 58%, rất thấp so với một tác phẩm được đầu tư mạnh. Đa phần giới phê bình đánh giá bộ phim có nhiều vấn đề trong khâu kể chuyện, với hàng loạt dòng thời gian được sắp đặt không hợp lý và khiến khán giả khó có thể theo dõi một cách dễ dàng.

Rõ ràng, Netflix đã rất thành công khi mời được Henry Cavill - người có ngoại hình phù hợp và kiến thức về The Witcher tham gia đóng chính dự án. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhiều về câu chuyện và những nhân vật xung quanh đã khiến nam diễn viên cũng như đông đảo người hâm mộ của thương hiệu này phật lòng. Từ một series được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn kế tiếp gây sốt toàn cầu sau Game of Thrones, tương lai của loạt phim nay càng trở nên mông lung khi lựa chọn Liam Hemsworth - một diễn viên không quá nổi bật - thay thế.