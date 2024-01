Vương phi Kate chọn giữ bí mật về ca phẫu thuật, nguồn tin trong cung điện tiết lộ lý do mới thấy đầy tinh tế

Theo tạp chí The People, các thông báo về sức khỏe của Vương phi Kate và Vua Charles được đưa ra cách nhau vài giờ nhưng có sự khác biệt lớn.

Chỉ trong vòng 2 giờ sau khi Cung điện Kensington tiết lộ thông tin đầy bất ngờ về "ca phẫu thuật vùng bụng theo kế hoạch" của Vương phi Kate vào ngày 17 tháng 1, Cung điện Buckingham cũng đưa ra thông báo rằng Nhà vua sẽ tiến hành phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt.

Cung điện hoàng gia đã thực hiện 2 cách tiếp cận rất khác nhau khi công bố kế hoạch điều trị y tế của Vua Charles để giải quyết tình trạng phì đại tuyến tiền liệt và ca phẫu thuật vùng bụng của Kate.

Đây được xem là tin tức đã truyền động lực cho nhiều nam giới khác nhanh chóng tham khảo ý kiến bác sĩ của họ. Thủ thuật đơn giản được lên kế hoạch vào tuần này, dẫn đến việc tạm thời hoãn các hoạt động công chúng của Nhà vua.

Trong khi tin tức về sức khỏe của Kate chỉ được tiết lộ sau khi cuộc phẫu thuật của cô diễn ra thành công thì thông báo về việc điều trị của Vua Charles đã được đưa ra trước ngày dự kiến.

Và hóa ra lý do phía sau đầy tinh tế. Một nguồn tin phía cung điện hoàng ra đã tiết lộ với tạp chí The People trong số ra tuần này rằng: "Thật hợp lý khi cởi mở hơn về tình trạng của Nhà vua. Nếu thông báo bất ngờ như với trường hợp của Kate, mọi người có thể đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất".

Với tư cách là quốc vương, tình trạng sức khỏe của Vua Charles luôn được quan tâm đặc biệt. Bằng chứng là, thông báo của Cung điện Buckingham phát đi vào tuần trước đã khiến lượt tìm kiếm về căn bệnh lành tính phì đại tuyến tiền liệt trên trang web Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh tăng 1.000%.

Khi Vua Charles công khai về tình trạng của mình, Vương phi Kate lại chọn cách giữ bí mật theo ý mình, với "mong muốn duy trì sự bình thường nhất có thể" cho các con nhỏ George, Charlotte và Louis.

Mặc dù ca phẫu thuật vùng bụng theo kế hoạch của Vương phi Kate được coi là thành công và nguồn tin hoàng gia cho rằng cô đang "ổn" nhưng thời gian nằm viện từ 10 đến 14 ngày và thời gian hồi phục dự kiến là 3 tháng tại nhà đã làm dấy lên lo ngại. Cung điện Kensington không tiết lộ bản chất tình trạng của cô nhưng cho biết đó không phải ung thư.

Tuyên bố của cung điện cho biết: "Vương phi xứ Wales đánh giá cao sự quan tâm của công chúng sau thông báo này. Cô ấy hy vọng rằng người hâm mộ sẽ hiểu mong muốn duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể cho các con của cô ấy và thông tin y tế cá nhân được giữ kín".

Những người thân thiết với Thân vương và Vương phi xứ Wales cho biết cuộc sống gia đình là ưu tiên hàng đầu của họ.

Kate được nhìn thấy lần gần nhất tại nhà thờ vào dịp Giáng sinh, ngày 25 tháng 12 năm 2023.

Thân vương William đã hủy các hoạt động để ở bên cạnh vợ và dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện công vụ sau khi cô trở về nhà. William chăm sóc 3 con cùng với bảo mẫu lâu năm Maria Teresa Turrion Borrallo và chịu trách nhiệm đưa đón các con đi học.

Ông Robert Hardman, tác giả cuốn sách "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy", cho biết: "Chúng tôi biết họ là một gia đình gắn kết rất chặt chẽ và William muốn ở đó vì vợ con. Tất cả những gì William và Kate làm với các con là nhằm bình thường hóa cuộc sống và không khiến chúng cảm thấy như đang ở trong một chiếc lồng mạ vàng đặc biệt".