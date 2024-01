Vương phi Kate bị hiểu nhầm "tai hại" vào ngày mất của cố Nữ vương Elizabeth, sự thật gần đây mới được tiết lộ

Theo tạp chí Marie Claire, cuốn tiểu sử "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy" mới ra mắt gần đây thực sự thu hút sự chú ý của công chúng vì tiết lộ nhiều thông tin mới đầy bất ngờ, khác xa với những gì công chúng từng biết.

Từ chuyện đặt tên con gái Lilibet của Harry và Meghan. Cuốn sách của tác giả Robert Hardman tiết lộ cố Nữ vương Elizabeth tức giận vì không được xin phép lấy tên của mình trong khi vợ chồng xứ Sussex khẳng định đã gọi điện nói chuyện với bà trước tiên.

William và các thành viên khác của hoàng gia vội vã đến bên cạnh cố Nữ vương Elizabeth ở lâu đài Balmoral sau khi các bác sĩ thông báo "lo ngại" cho sức khỏe của bà, Kate đã chọn ở nhà tại Windsor cùng các con.

Một câu chuyện khác nữa xảy ra vào ngày mất của cố Nữ vương Elizabeth, ngày 8 tháng 9 năm 2022. Và đó không phải là câu chuyện mà người hâm mộ đã nghĩ từ trước đến nay.

Cụ thể, trong cuốn sách mới, tác giả Robert Hardman đã bác bỏ quan điểm cho rằng Vương phi Kate "được yêu cầu" ở lại Windsor thay vì cùng William đến gặp cố Nữ vương Elizabeth.

Nhưng đúng hơn thì, Kate "đã chọn ở lại", vì ngày đó trùng với ngày đầu tiên các con của cô, George, Charlotte và Louis cùng bắt đầu đi học tại trường Lambrook.

Theo thông tin trong cuốn sách, Kate đã quyết định rằng một trong 2 người, cha hoặc mẹ, nên ở bên bọn trẻ vào ngày quan trọng như vậy, và Thân vương William rõ ràng cần phải đi đến bên cạnh bà nội của mình (mặc dù anh đã không đến bên giường bà kịp thời trước khi bà qua đời).

Kate trong đám tang cố Nữ vương Elizabeth.

Theo tạp chí People, vào năm 2022, truyền thông đưa tin Meghan Markle đã được yêu cầu ở nhà trong khi Harry đến Scotland và có thông tin cho rằng Kate cũng bị yêu cầu ở lại nhà tại Winsdor vì những lý do tương tự.

Tuy nhiên, theo tác giả Robert Hardman, chính Kate là người tự quyết định ở lại, không phải bị ép.

Trong cuốn hồi ký "Spare", Harry kể lại việc Charles yêu cầu Meghan ở lại: "Bố nói tôi được chào đón ở Balmoral, nhưng ông không muốn… Meghan đến", Harry viết. "Bố nói không muốn có nhiều người tụ tập xung quanh, không có nàng dâu nào khác đến, Kate cũng không đến, vì vậy Meghan không nên đến".

Harry và Meghan tại tang lễ của cố Nữ vương Elizabeth vào tháng 9 năm 2022.

Harry đã một mình lên máy bay và khi tin tức về sự ra đi của cố Nữ vương Elizabeth được công bố rộng rãi, Harry đang bay.

Trong cuốn sách của tác giả Robert Hardman, một nhân viên của Cung điện nói rằng Vua Charles đã cố gắng liên lạc với Harry nhưng không thể gọi được. Nguồn tin nói: "Đã có nhiều nỗ lực cố gắng liên lạc với anh ấy, nhưng không có hồi đáp vì Harry đang ở trên không".

Nguồn: Marie Claire