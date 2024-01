Vua Charles và Công nương Kate gặp vấn đề sức khỏe, Harry và Meghan có động thái ra sao?

Những ngày vừa qua, thông tin Vua Charles sẽ đến bệnh viện chữa trị chứng phì đại tuyến tiền liệt và Công nương Kate thực hiện phẫu thuật quan trọng đã được Cung điện Buckingham và Cung điện Kensington lần lượt thông báo với công chúng. Trong đó, cuộc phẫu thuật của Công nương Kate đã hoàn thành và cô sẽ phải hủy bỏ toàn bộ lịch trình của mình trong ít nhất 2 tuần để hồi phục.

Vua Charles và Công nương Kate đều đang gặp vấn đề sức khỏe

Trước thông tin này, sự chú ý của nhiều người cũng đổ dồn vào cặp đôi Harry và Meghan khi họ được cho là đang có mối quan hệ căng thẳng với các thành viên hoàng gia, đặc biệt là cặp đôi William - Kate, sau khi phát hành hồi ký Spare và phim tài liệu hé lộ những câu chuyện riêng tư của gia đình hoàng gia vào năm ngoái.

Mới đây, báo cáo của các phương tiện truyền thông Anh cho rằng nhà Sussex được cho là đã gửi "những lời chúc tốt đẹp nhất" tới Vua Charles và Công nương Kate sau khi cả hai đều tiết lộ những lo ngại về sức khỏe trong tuần qua.

Harry và Meghan được cho là đã gửi lời hỏi thăm đến cha và chị dâu của mình, bất chấp mối quan hệ căng thẳng

Cụ thể, cặp đôi nhà Sussex được cho là hiện sinh sống tại Santa Barbara, California, Mỹ đã liên hệ với Nhà vua và Vương phi xứ Wales để chia sẻ sự hỗ trợ của gia đình họ, đồng thời nói thêm rằng họ muốn "gửi những lời chúc tốt đẹp nhất để Vua Charles và Công nương Kate có thể vượt qua giai đoạn này".

Trước đó, vào ngày 18/01, Thái tử William cũng đã được bắt gặp đang tự lái xe đến thăm Kate tại bệnh viện, nơi cô đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật quan trọng. Cựu quản gia hoàng gia từng làm việc cho Vua Charles, ông Grant Harrold, nói với tờ The New York Post rằng William chắc chắn đang cảm thấy "lo lắng" bởi cả hai người quan trọng là vợ và cha của anh sẽ không tham gia các công việc của hoàng gia vì lý do sức khỏe.

Nguồn: Hello!