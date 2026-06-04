Vườn Tween VTV3: Khi chương trình truyền hình “bước ra” khỏi màn ảnh nhỏ

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh lo lắng về việc con ngày càng phụ thuộc vào thiết bị số, những mô hình giáo dục giải trí như Những bông hoa nhỏ Vườn Tween đang cho thấy một hướng đi đáng chú ý: thay vì chống lại công nghệ, hãy tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn hơn màn hình.

Giữa bối cảnh bùng nổ của các thiết bị thông minh, việc kéo trẻ em ra khỏi màn hình điện thoại để vận động và trải nghiệm thực tế là một bài toán khó. Trong bối cảnh ấy, dù là một chương trình phát sóng truyền hình truyền thống, Những bông hoa nhỏ Vườn Tween vẫn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số với những con số ấn tượng. Dữ liệu lượt xem hang trăm triệu view trên các nền tảng cho thấy sự quan tâm và yêu thích rõ rệt của khán giả dành cho các nội dung giáo dục - giải trí thiết thực này.

Điểm thú vị của Vườn Tween nằm ở cách chương trình tiếp cận thế hệ Alpha những đứa trẻ lớn lên cùng TikTok, YouTube và mạng xã hội.

Thay vì những bài học giáo điều, chương trình được xây dựng như một khu vườn trải nghiệm với nhiều "mảnh ghép" khác nhau: thể thao, âm nhạc, STEM, kỹ năng sống, dinh dưỡng, sáng tạo... Mỗi chủ đề đều được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, vui nhộn và đầy tính tương tác.

Ở các tập về thể thao, trẻ không chỉ học cách vận động mà còn khám phá những hình thức chơi mới lạ. Những đạo cụ dân gian như mẹt tre, rổ tre hay quạt nan được biến thành công cụ luyện tập đầy sáng tạo. Những bài học về sự phối hợp, tinh thần đồng đội và ý chí bền bỉ được truyền tải thông qua trò chơi thay vì những lời khuyên khô cứng.

Sự xuất hiện của các vận động viên nổi tiếng như Bùi Tiến Dũng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Xuân Vinh hay Châu Tuyết Vân giúp khoảng cách giữa thần tượng và trẻ em được rút ngắn. Các em không chỉ nhìn thấy thành tích mà còn cảm nhận được hành trình nỗ lực phía sau mỗi thành công.

Việc kết hợp song song giữa rèn luyện thể chất và dinh dưỡng minh bạch chính là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách phát triển, hướng tới mục tiêu nâng cao tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ Việt Nam. Nhìn nhận về tầm quan trọng mang tính chiến lược này, Bà Thái Hương - Anh hùng Lao động, nhà sáng lập, chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH nhấn mạnh:

"Để Việt Nam trở thành một trong 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045, chúng ta không thể chỉ nói đến chương trình học, sách giáo khoa hay công nghệ số. Điều căn bản nhất là con người - học sinh của chúng ta phải khỏe mạnh và có nền tảng thể chất vững chắc. Nếu thể chất yếu, trí lực cũng không thể phát huy, thì mọi cải cách giáo dục đều khó đạt mục tiêu".

"Vườn Tween School Tour": Hành trình xuyên Việt gieo vạn niềm vui và khát vọng cho thế hệ tương lai

Không chỉ dừng lại ở những bài học và trải nghiệm phát sóng trên truyền hình,. Để những bài học về dinh dưỡng và thể chất thực sự đi sâu vào đời sống, chương trình cần một không gian tương tác trực tiếp và sống động hơn. Những bông hoa nhỏ Vườn Tween School Tour - chuỗi sự kiện giáo dục giải trí học đường nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện, kết nối văn hóa và nâng cao thể chất cho trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với những con số ấn tượng: 6 điểm trường, hơn 10.000 học sinh tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, hành trình này đã chứng minh sức lan tỏa và giá trị xã hội sâu sắc thông qua một tư duy tổ chức khoa học, bài bản và giàu tính nhân văn.

Nhìn vào lộ trình di chuyển của Vườn Tween School Tour, có thể thấy một sự tính toán kỹ lưỡng và ý nghĩa văn hóa từ ekip sản xuất. Chuyến xe không gói gọn ở các đô thị lớn nơi vốn đã thừa thãi các sân chơi dành cho trẻ em mà chủ động vươn tới những vùng đất xa xôi, từ đỉnh núi Tà Xùa (Sơn La) quanh năm mây phủ, vùng đất Tổ Phú Thọ linh thiêng, cố đô Huế trầm mặc cổ kính, cho đến đảo ngọc Phú Quốc ngập tràn nắng gió. Hình ảnh những em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số tại Tà Xùa, tự tay địu những chiếc ghế nhựa đỏ vượt đường đồi núi mấp mô để đến trường tham gia ngày hội, là một minh chứng lay động cho cơn khát sân chơi lành mạnh của trẻ em vùng cao.

Một bài toán khó của các chương trình học đường là làm sao để vừa thu hút được sự hào hứng của học sinh, vừa đảm bảo tính giáo dục. Vườn Tween School Tour đã giải quyết xuất sắc bài toán này bằng công thức tích hợp: Giải trí xu hướng – Rèn luyện thể chất - Tôn vinh di sản. Về mặt giải trí, sự xuất hiện của các MC nhà Đài được yêu thích như MC Châu Khang cùng các nghệ sĩ trẻ đã tạo ra một lực hút truyền thông mạnh mẽ, mang đến không khí bùng nổ, giúp các em giải tỏa áp lực học tập.

Các trò chơi như chuyền bóng, thi tâng bóng nghệ thuật đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tư duy chiến thuật tập thể và sự dẻo dai. Đây là phương pháp giáo dục trực quan, giúp trẻ hiểu về giá trị của sự đoàn kết và ý chí bền bỉ ngay trên sân trường. Đặc biệt, yếu tố "di sản" không bị biến thành những bài học lịch sử khô khan. Chương trình khéo léo lồng ghép các điệu múa truyền thống của đồng bào vùng cao do chính các em học sinh biểu diễn. Việc tôn vinh văn hóa bản địa ngay tại chính ngôi trường của các em không chỉ giúp bảo tồn di sản mà còn nuôi dưỡng sự tự tin, lòng tự tôn văn hóa cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sự thành công của Vườn Tween School Tour không thể tách rời mô hình hợp tác mang tính chiến lược giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Tập đoàn TH. Đây là sự kết hợp điển hình giữa năng lực định hướng truyền thông của cơ quan báo chí quốc gia và nguồn lực thực thi mạnh mẽ của một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao. Sự đồng hành của Tập đoàn TH thể hiện một triết lý nhất quán: Muốn nâng cao tầm vóc và trí tuệ Việt, phải bắt đầu từ việc chăm sóc cả thể lực lẫn trí lực cho trẻ em từ lứa tuổi học đường.