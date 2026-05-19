Vẻ đẹp người lính tái hiện đầy cảm xúc tại “Sao Nhập Ngũ Concert 2026”

Đáp lại tiếng gọi từ khán giả miền Bắc, Viettel Media với sự đồng hành từ Tập đoàn Viettel, Viettel Telecom đã thành công đưa "Sao Nhập Ngũ Concert 2026" đến với Thủ đô.

Sự kiện đã chứng minh sức hút khổng lồ khi dẫn đầu bảng xếp hạng các chương trình âm nhạc tháng 5/2026, tạo nên chủ đề thảo luận sôi nổi trên các trang báo và mạng xã hội, thu hút hàng trăm bài viết cùng hàng triệu lượt tương tác.

Nhìn lại "Sao Nhập Ngũ Concert 2026", không chỉ là một đêm nhạc, sự kiện còn mang đến nhiều trải nghiệm đậm chất quân đội kéo dài xuyên suốt từ sáng đến đêm dành cho khán giả.

Khu vực trải nghiệm "Made by Viettel"



Để tạo nên một không gian trải nghiệm trọn vẹn với thông điệp kết nối giữa hai thế hệ, Ban tổ chức đã xây dựng chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa không gian công nghệ hiện đại và những hoạt động đậm chất quân đội.

Nổi bật trong đó là không gian trải nghiệm dịch vụ 5G Viettel và Tammi by Viettel với thiết kế trẻ trung, nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả xếp hàng tham gia.

Khu vực trải nghiệm "Nhập vai chiến sĩ" với hoạt động bắn súng mô phỏng do Viettel High Tech hỗ trợ cũng trở thành điểm nhấn thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi. Bên cạnh đó, các hoạt động như chụp ảnh, ném phi tiêu, tương tác màn hình LED… góp phần tạo nên không khí sôi động xuyên suốt sự kiện.

Các khu vực Made by Viettel có nhiều trò chơi tương tác độc đáo.

Đặc biệt, sức nóng của khu vực trải nghiệm càng được đẩy lên đỉnh điểm khi người tham gia được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng hai nam nghệ sĩ đình đám: Anh Tú và Kay Trần.

Kay Trần giao lưu trực tiếp cùng fan tại chuỗi gian hàng của 5G Viettel và Tammi by Viettel.

Sân khấu ấn tượng với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ hàng đầu

"Sao Nhập Ngũ Concert 2026: Tuổi đôi mươi" được đầu tư với quy mô lớn với tổng diện tích sân khấu lên tới gần 5.000m2. Hệ thống màn hình LED khổng lồ rộng 700m2 kết hợp cùng công nghệ ánh sáng, âm thanh tiêu chuẩn quốc tế đã mở ra một không gian trình diễn nghệ thuật thị giác đỉnh cao, thỏa mãn mọi giác quan của 20.000 khán giả có mặt trực tiếp.

Chương trình quy tụ hơn 20 nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Chi Pu, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Anh Tú…, được xây dựng nội dung trọn vẹn cảm xúc xuyên suốt qua ba chương: "Xung phong", "Nhật ký" và "Đối thoại tuổi đôi mươi".

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất chương trình.

Chương trình thực sự đã xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu nghệ thuật với người xem, tạo nên nhiều khoảnh khắc cộng hưởng tập thể khi hàng chục nghìn khán giả cùng chào điều lệnh, cùng hòa ca những ca khúc cách mạng, diễu binh, múa súng, khí công và khí tài. Các hoạt động xuyên suốt trước và trong sự kiện đem đến một hình ảnh người lính gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc hơn đối với công chúng trẻ.

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện âm nhạc thông thường, "Sao Nhập Ngũ Concert 2026" đã trở thành một hiện tượng văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số với hơn 200 triệu lượt xem và thảo luận.

Thế nhưng, bước ra khỏi những con số kỷ lục ấy, giá trị cốt lõi mà concert để lại chính là chiếc cầu nối di sản giữa các thế hệ thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Đêm nhạc thăng hoa rực rỡ dành trọn cho khán giả Thủ đô là minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện của Viettel Media, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Tập đoàn Viettel đã góp phần hiện thực hóa tinh thần "One Viettel" với sứ mệnh gắn kết mọi trái tim.