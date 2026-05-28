Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 chính thức trở lại trên HTV7 từ ngày 30/05

Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 chính thức trở lại với nhiều đổi mới hấp dẫn, quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc cùng sự đồng hành của Nhà Tài Trợ Chính Sữa hạt Veyo Smarty, tiếp sức trí não thế hệ tài năng nhí Việt tự tin tỏa sáng.

Sau hành trình tạo được nhiều dấu ấn với khán giả truyền hình suốt nhiều năm qua, Super 10 - Siêu Tài Năng Nhí chính thức trở lại với mùa 5, tiếp tục hành trình tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về tài năng, nghị lực và đam mê của thế hệ trẻ Việt Nam. Không chỉ là sân chơi dành cho các em nhỏ có năng khiếu nổi bật ở nhiều lĩnh vực, chương trình còn là nơi ghi lại những khoảnh khắc trưởng thành, sự nỗ lực bền bỉ và tình yêu thương của gia đình phía sau mỗi hành trình theo đuổi ước mơ.

Chương trình do HTV phối hợp cùng Madison Media Group thực hiện, phát sóng lúc 20h00 thứ Bảy hằng tuần trên HTV7 từ ngày 30/05/2026. Với format tìm kiếm tài năng dành cho trẻ em từ 4–14 tuổi ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca hát, nhảy múa, võ thuật, hội họa, toán tư duy, ngoại ngữ, biểu diễn nghệ thuật hay các kỹ năng đặc biệt, Siêu Tài Năng Nhí không đơn thuần là một cuộc thi mà còn là nơi các em nhỏ được thể hiện cá tính, bản lĩnh và sự tự tin trước hàng triệu khán giả.

Siêu nhí trên sân khấu Siêu Tài Năng Nhí

Bước sang mùa 5 với tinh thần "Ươm mầm tài năng - Vươn mình tỏa sáng", chương trình tiếp tục được đầu tư mạnh về nội dung và cấu trúc thử thách nhằm mang đến nhiều màu sắc mới mẻ hơn cho khán giả. Mỗi thí sinh sẽ trải qua hai thử thách với độ khó tăng dần, đòi hỏi khả năng tư duy, sự linh hoạt cũng như bản lĩnh sân khấu để chinh phục ban giám khảo. Những phần trình diễn năm nay không chỉ tập trung vào yếu tố tài năng mà còn khai thác chiều sâu cảm xúc, giúp khán giả hiểu hơn về câu chuyện phía sau mỗi "siêu nhí".

Đặc biệt, mùa 5 đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của nhiều gương mặt từng gây ấn tượng ở các mùa trước thông qua tiết mục mở màn đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Đây không chỉ là một tiết mục trình diễn mà còn khẳng định tinh thần đồng hành của Siêu Tài Năng Nhí trong hành trình cùng phụ huynh tiếp sức ước mơ cho các bé.

Với nguồn năng lượng tích cực, các "siêu nhí" mùa trước đã lan tỏa thông điệp về sự tự tin, không ngừng theo đuổi đam mê và chinh phục giới hạn bản thân. Không chỉ mang đến phần trình diễn ấn tượng, tiết mục còn thể hiện hành trình trưởng thành và nỗ lực bền bỉ của các "siêu nhí" sau khi bước ra từ cuộc thi.

Ban giám khảo chính - Host và giám khảo khách mời trong tập 1

Bên cạnh những yếu tố chuyên môn, mùa giải năm nay tiếp tục tạo điểm nhấn với sự kết hợp giữa các gương mặt quen thuộc và những màu sắc mới. Hari Won tiếp tục đồng hành trong vai trò giám khảo với nguồn năng lượng tích cực, gần gũi và giàu cảm xúc. MC Gil Lê trở lại với vai trò dẫn dắt chính của chương trình, góp phần tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa thí sinh và ban giám khảo. Đặc biệt, sự xuất hiện của diễn viên Võ Tấn Phát trong vai trò giám khảo cố định mới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình huống thú vị và nguồn năng lượng trẻ trung cho mùa giải năm nay.

Ngoài sân khấu chính, "Phòng Siêu Nhí" cũng là điểm nhấn được nhiều khán giả mong chờ ở mùa 5. Khu vực này được nâng cấp với sự xuất hiện của MC Hữu Đằng trong vai trò kết nối và đồng hành cùng các thí sinh nhí cũng như phụ huynh phía sau sân khấu. Những khoảnh khắc hồi hộp trước giờ biểu diễn, niềm vui khi hoàn thành thử thách hay các câu chuyện đời thường đầy xúc động sẽ được chia sẻ chân thật hơn thông qua không gian đặc biệt này.

Đại diện nhà sản xuất Madison Media Group và đại diện nhà tài trợ chính nhãn hàng Sữa hạt Veyo Smarty cùng ban giám khảo chính tại lễ công bố phát sóng.

Đồng hành cùng hành trình ý nghĩa của Siêu Tài Năng Nhí mùa 5, Sữa hạt Veyo Smarty chính thức trở thành Nhà Tài Trợ Chính của chương trình. Với thông điệp "Chinh phục vị ngon - Tiếp sức trí não", Sữa hạt Veyo Smarty mong muốn mang đến dưỡng chất lành từ hạt cao cấp cho các em nhỏ trên hành trình phát triển tài năng, đồng thời tiếp thêm sự tự tin để các em chinh phục sân khấu lớn.

Đại diện thương hiệu cho biết, việc đồng hành cùng Siêu Tài Năng Nhí không chỉ là hoạt động tài trợ đơn thuần mà còn xuất phát từ sự quan tâm đến hành trình trưởng thành của trẻ, không chỉ cần kiến thức hay năng khiếu, mà còn cần một môi trường tích cực để trải nghiệm, khám phá và tự tin thể hiện bản thân. Thấu hiểu rằng phía sau mỗi tài năng là quá trình học hỏi, rèn luyện và sự đồng hành của gia đình, Sữa hạt Veyo Smarty mong muốn trở thành người bạn đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, tiếp thêm dưỡng chất lành từ hạt, sự tập trung và tinh thần tự tin để các con có thể chinh phục mọi thử thách trong học tập và cuộc sống.

Sản phẩm sữa hạt Veyo Smarty sở hữu vị sữa thơm ngon, quen thuộc,chứa Omega 3 từ óc chó và DHA từ tảo biển, góp phần tiếp sức trí não, giúp trẻ thêm tập trung trong học tập và tự tin phát triển năng khiếu. Thông qua việc đồng hành cùng chương trình, thương hiệu cũng mong muốn truyền cảm hứng về một thế hệ trẻ tài năng, dám thể hiện bản thân và không ngừng theo đuổi đam mê.

Bé Tiến Anh tại lễ công bố phát sóng Siêu Tài Năng Nhí

Không chỉ là chương trình giải trí dành cho gia đình, Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 tiếp tục hướng đến việc lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các câu chuyện chân thật và giàu cảm xúc. Mỗi tiết mục không chỉ là phần biểu diễn mà còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân của các em nhỏ, là sự hy sinh thầm lặng của phụ huynh và là niềm tin vào một thế hệ trẻ đầy tài năng của Việt Nam.

Super 10 - Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 sẽ chính thức phát sóng lúc 20h00 thứ Bảy hằng tuần trên HTV7 và phát hành trên YouTube Madison Media Group lúc 21h00 cùng ngày.