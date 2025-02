Vừa nhập cảnh vào Việt Nam, người phụ nữ Lào bị bắt cùng 30kg ma túy đá

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia , bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá .

Đối tượng Bounhak SonLi Nhong bị Cơ quan chức năng bắt giữ

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào ), phát hiện các “ đầu nậu ” ma túy ở các tỉnh đối biên với Nghệ An tiếp tục móc nối với một số đối tượng trong nội địa, hình thành các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn cất giấu "hàng" gần các cột mốc, vị trí vắng vẻ ở khu vực giáp biên xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Sau đó, các đối tượng này từ Lào nhập cảnh qua Cửa Khẩu quốc tế Nậm Cắn rồi trực tiếp cùng số đối tượng trong nội địa nhận “hàng” và đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau thời gian điều tra, các trinh sát xác định, đối tượng Bounhak SonLi Nhong (SN 1981, trú tại thủ đô Viêng Chăn, Lào) sẽ nhập cảnh từ tỉnh Xiêng Khoảng vào Nghệ An qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Nhận định thời cơ "chín muồi", cảnh sát quyết định phá án.

Đối tượng Bounhak SonLi Nhong cùng số tang vật

Vào khoảng 3 giờ ngày 14/2, tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng Nậm Cắn, Chi cục Hải quan Nậm Cắn bắt giữ Bounhak SonLi Nhong và L.Đ.Q (SN 1998, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy đá cùng một ô tô biển kiểm soát 38A-658.57.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh, mở rộng.