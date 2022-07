"Vua kiếm chém” 7 lần giành huy chương vàng: 15 tuổi theo nghề, đã có lúc nản chí từ bỏ

Câu chuyện cả trong thể thao và đời sống tình cảm Vũ Thành An (SN 1992, vận động viên đấu kiếm Việt Nam ở bộ môn kiếm chém) đã truyền năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Thành An đã giành được 7 tấm huy chương vàng danh giá của bộ môn kiếm chém, trong 4 kỳ SEA Games liên tiếp (2015 - 2022). Anh được người hâm mộ ưu ái dành tặng biệt danh "vua kiếm chém" hay "hot boy đấu kiếm".

Hành trình chạm tay vào thành tích đáng ngưỡng mộ của Thành An là những kỷ niệm nhiều cung bậc cảm xúc.

Đằng sau vinh quang là chuỗi thất bại đến mức muốn từ bỏ

Thành An cho rằng nghề đấu kiếm đến với anh như một cái duyên. Từ bé, Thành An chơi bóng đá, đến năm 13 tuổi thì nghỉ. Hai năm sau, Thành An ở nhà đi học và nghịch ngợm nên mẹ anh hướng cho con trai tiếp tục theo con đường thể thao.

"Mẹ hỏi có muốn tập kiếm không? Mình nghĩ nếu theo môn thể thao khác thì không muốn. Ban đầu chỉ nghĩ mình sẽ là người yêu thích, nghiên cứu kiếm thôi. Nhưng sự đam mê nó cứ ngấm dần vào máu".

Và đúng vào năm 2007, khi tròn 15 tuổi, Thành An bắt đầu luyện tập, quyết tâm theo nghiệp đấu kiếm và không ngừng kiên trì tập luyện. Kể từ thời điểm đó, cậu bé Thành An đã nung nấu ước mơ vươn tới đấu trường quốc tế.

Lúc bấy giờ gia đình An tương đối khó khăn. Thương bố mẹ, anh chàng vận động động viên cố gắng ăn uống thật tiết kiệm để vượt qua.

Vũ Thành An 7 lần giành huy chương vàng bộ môn đấu kiếm

Anh nhớ lại, mỗi tuần mẹ lên trường thăm đều cho 100.000 đồng. Buổi tối thường ăn mì tôm của đội nên An chỉ mua thêm trứng hoặc xúc xích. Số tiền mẹ cho mỗi tuần anh chàng chỉ tiêu khoảng 40.000 đồng còn lại tiết kiệm bỏ vào phong bì. Có lần khi mẹ báo ở nhà hết sạch tiền, An vội mang số tiền tích cóp đưa cho mẹ, tổng cộng được hơn 2 triệu đồng. Đây được xem là khoản tiền đầu tiên anh đưa cho mẹ.

Sự khắc nghiệt của môi trường tập huấn chưa từng khiến chàng trai trẻ nề hà nhưng đã có những lúc anh đã nản chí. Đó là quãng thời gian tập suốt 3 năm nhưng không thu lại kết quả nào khả quan. Mặc dù rất chăm chỉ. Hàng ngày, thời gian mọi người nghỉ An vẫn tập. Buổi sáng khi mọi người chưa thức dậy, An đã tập...

Dù rất cố gắng làm mọi cách để thay đổi số phận nhưng không đạt kết quả. Năm 2010, An quyết định nghỉ. Suốt nửa năm sau thầy đã gọi anh quay lại để đi chặng đường mới. Đó cũng là quyết định để Vũ Thành An ghi dấu trên con đường tìm kiếm huy chương.

Vũ Thành An nỗ lực không ngừng nghỉ cho đam mê của mình

“Có những lúc người ta nghỉ nhưng tôi vẫn tập. Buổi sáng người ta chưa thức dậy, tôi đã đi tập rồi. Chủ Nhật, 9h tối đội mới tập trung nhưng mới 3h tôi đã lên đến đội. Có những hôm tập xong thì trời đã tối om, mùa đông lạnh lẽo có một mình, khung cảnh ở đó trông rất ảm đạm...", An nhớ lại.

Đến năm 2015, vận động viên Vũ Thành An chính thức đoạt huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Sau đó, Vũ Thành An liên tiếp giành vinh quang về cho nước nhà và trở thành cái tên nổi tiếng của làng kiếm chém Việt Nam và Đông Nam Á.

Kỷ niệm nhớ nhất của Thành An chính là kỳ SEA Games 31: "Vì mình phải chiến đấu trên chính quê hương của mình và nhất định phải giành chiến thắng để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.

Và đặc biệt sự có mặt của người thân, bạn bè đến cổ vũ, nếu mình thi đấu không đem về thành tích như mong đợi, chính điều đó khiến mình rất áp lực. Nếu thi đấu ở nước ngoài chỉ áp lực với chính bản thân mình, đấu xong lên xe về khách sạn, mọi chuyện chấm dứt".

Gia đình luôn là hậu phương vững chắc

Đằng sau thành công trong sự nghiệp của chàng kiếm thủ điển trai là hậu phương vững chắc. Trước đây, dù hoàn cảnh gia đình cận nghèo nhưng mẹ của Thành An luôn cố gắng làm đủ nghề mưu sinh để "chắp cánh" cho con trai theo đuổi đam mê.

VĐV đấu kiếm sánh duyên với nữ xạ thủ bộ môn bắn súng

Đến tháng 6/2019, sát cánh bên vận động viên Vũ Thành An đã có thêm người vợ xinh đẹp - nữ xạ thủ Nguyễn Tú Anh. Sau hai năm chung sống, cả hai có bé trai hơn 2 tuổi vô cùng kháu khỉnh.

Tú Anh từng là vận động viên bắn súng nhưng đã quyết định lui về sau hỗ trợ chồng. Là đồng nghiệp, cô hiểu được những áp lực mà chồng phải gánh vác và luôn cảm thông, đồng hành cùng anh ở những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thể thao.

Nguồn: Du hành ký ức

https://soha.vn/hot-boy-dau-kiem-7-lan-gianh-huy-chuong-vang-15-tuoi-theo-nghe-da-co-luc-nan-chi-tu-bo-2022071308365719.htm