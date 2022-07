Gặp Ngọc Huyền - mỹ nhân Gen Z xuất hiện trên khung giờ vàng VTV: Xinh đẹp, đa tài nhưng chưa có người yêu vì... quá bận

Đối với những ai yêu thích phim truyền hình Việt Nam đều không còn xa lạ với Ngọc Huyền - cô nàng đang đảm nhận vai diễn Vân trong phim Thương Ngày Nắng Về. Lần đầu chạm ngõ diễn xuất, Ngọc Huyền đã chiếm trọn tình cảm của khán giả trên sóng khung giờ vàng của VTV. Không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà lối diễn của cô nàng cũng rất tự nhiên, trẻ trung và lôi cuốn khiến nhiều người ấn tượng.

Ngọc Huyền gây ấn tượng trong phim Thương Ngày Nắng Về

Từ hot girl thành diễn viên truyền hình: Sự "ăn may" chỉ đến khi thực sự nỗ lực

Được biết, Ngọc Huyền hiện đang là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tuy nhiên là có niềm yêu thích đặc biệt với diễn xuất, làm mẫu ảnh. Chia sẻ rõ hơn về điều này, cô nàng cho hay: "Trước kia, hội hoạ là sở trường và cũng là thế mạnh của mình do đó mình quyết định thi đại học chuyên ngành này. Lên đại học, mình mới bắt đầu có sự yêu thích với diễn xuất, nghệ thuật. Hồi đó, mình mới lên Hà Nội, mình hay có những kèo đi chơi với hội bạn, mà tình cờ lần nào đi chơi cũng phải vào rạp xem một bộ phim nào đó. Dần dần, mình thích phim, yêu phim và nhen nhóm hy vọng một ngày nào có thể xuất hiện trên phim để được khán giả biết đến, yêu thích và yêu nhân vật mình thể hiện".

Vốn không được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất, việc Ngọc Huyền tay ngang lấn sân sang lĩnh vực này cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận xét cô nàng khá "ăn may" khi là gương mặt mới, trẻ tuổi nhưng có cơ hội đảm nhận một vai diễn lớn cùng dàn diễn viên gạo cội.

Ngọc Huyền hiện đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Đối mặt với điều này, Ngọc Huyền không cảm thấy buồn mà còn vui lòng khi nghe những đánh giá này. "Sự ăn may chỉ đến khi chúng ta nỗ lực, không ngừng tìm kiếm đến đúng cái đích để "ăn may". Huyền thừa nhận mình may mắn vì đang có tuổi trẻ, sức khỏe, ngoại hình. Tuy nhiên những lợi thế nó không thể phát huy nếu bản thân mình không cố gắng, hoàn thiện mỗi ngày", mỹ nhân Gen Z nói.

Cuộc sống thay đổi khi được mọi người biết đến nhiều hơn

Trước khi tham gia đóng phim, Ngọc Huyền đã được khá nhiều bạn trẻ biết đến. Tuy nhiên, qua khoảng thời gian dài đồng hành cùng Thương Ngày Nắng Về, cô nàng có thêm rất nhiều người hâm mộ ở mọi lứa tuổi. Do đó, cuộc sống của Ngọc Huyền cũng phần nào thay đổi.

"Bận rộn, năng động và hạnh phúc là 3 từ mô tả rõ nhất cuộc sống hiện tại của mình. Mình đang vừa đi học, vừa đi quay phim mà cũng vừa tham gia các hoạt động xã hội khác. Mình còn đang là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp nên càng bận rộn hơn với những kỳ thi. Lịch quay phim dày đặc bởi phim đang ở những chặng cuối, tập trung rất nhiều cho những trường đoạn dài, giàu cảm xúc.

Bận rộn là vậy nhưng mình không cảm thấy mệt mỏi mà còn trở thành động lực cho bản thân. Mình thích năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát nên khi được làm nhiều việc mình cảm thấy rất thích thú. Và chắc chắn, mình đang rất hạnh phúc với cuộc sống này. Huyền được khán giả yêu quý, thầy cô, bạn bè ủng hộ, giúp đỡ trong mọi dự định", Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền sở hữu gương mặt xinh đẹp, thu hút

Dẫu vậy, Ngọc Huyền vẫn là một người trẻ nên không thể tránh được những lúc bị áp lực. Nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết cô may mắn không bị lạc lối hay mất định hướng mà chỉ đôi khi thấy căng thẳng bởi bản thân ôm đồm quá nhiều việc. Những lúc như vậy, Ngọc Huyền buộc bản thân phải lựa chọn, ưu tiên những công việc cấp thiết hơn để dồn toàn tâm, toàn lực đạt mục đích thay vì việc gì cũng làm nhưng lại dở dang.

Bên cạnh đó, sự yêu mến và ủng hộ của khán giả vô hình chung cũng trở thành điều áp lực với cô gái nhỏ bé. Ngọc Huyền là người khá cầu toàn, luôn muốn mọi thứ mình làm phải hoàn thành một cách tốt nhất. Hơn nữa, cô nàng biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để cố gắng học hỏi, trau dồi sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả.

Thế nhưng nói vậy không có nghĩa, Ngọc Huyền phó mặc cuộc sống vào những lời nhận xét, đánh giá của người khác. Cô nàng cũng từng đọc không ít những bình luận chê rằng từ nhan sắc đến diễn xuất đều nhạt nhoà: "Có khen sẽ có chê, nhân vô thập toàn, mình vẫn luôn quan niệm vậy. Mình cũng chắc chắn mình không phải con người hoàn hảo, không thể "mười phân vẹn mười". Mình không bào chữa cho bản thân mà chỉ đang nhìn nhận thực tế. Những ý kiến góp ý mình cũng đều ghi nhận và thay đổi nếu điều đó phù hợp và làm cho mình tốt hơn".

Những điều thú vị ít ai biết về Ngọc Huyền

Tính cách trên phim và ngoài đời của Ngọc Huyền cũng khá tương đồng. Tuy nhiên, cô nàng lại thừa nhận bản thân dù thuộc thế hệ Z nhưng lại không phải Gen Z điển hình mà vẫn có những sở thích "hoài cổ".

"Mình tự nhận thấy bản thân vẫn có những nét của con gái truyền thống. Chẳng hạn như mình rất thích mặc trang phục truyền thống, thích sự tương tác, trò chuyện trực tiếp hơn là mạng xã hội. Mình thích về nhà và đặc biệt luôn yêu thích việc vào bếp nấu ăn cho gia đình. Nghe có vẻ không giống một Gen Z thực thụ lắm nhưng Huyền vẫn là người cởi mở, hoà nhã và tích cực tiếp thu những công nghệ mới", Ngọc Huyền bật mí về sở thích của bản thân.

Nói về chuyện tình yêu, Ngọc Huyền không ngần ngại tiết lộ cô nàng hiện vẫn đang độc thân bởi lịch học tập, làm việc quá dày đặc nên chưa có thời gian để yêu đương. Một người xinh đẹp, giỏi giang và thông minh như cô nàng lại không có một hình mẫu hay tiêu chuẩn cụ thể về bạn trai mà chỉ cần một người phù hợp và đúng thời điểm.

"Giữa sự nghiệp và tình yêu mình sẽ phấn đấu cho cả hai và không lựa chọn ưu tiên cho điều gì cả. Mình nghĩ, hai yếu tố này rất quan trọng và phải song hành cùng nhau. Đương nhiên sẽ có những thời điểm cần dành thời gian cho một vấn đề nào đó nhiều hơn nhưng không hẳn là có cái này, mất cái kia", Ngọc Huyền nói.

Sắp tới, bên cạnh hoàn thành nốt những cảnh quay trong phim Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền sẽ tập trung cho việc tốt nghiệp đại học và chuẩn bị cho những dự án diễn xuất mới.

